Insuficiente empate en San Mamés Domingo, 26 noviembre 2017, 23:22

El Athletic Club y el Villarreal firmaron un empate (1-1) que no satisface a ninguno de los dos equipos. Al bilbaíno porque no le permite alejarse de la zona de descenso y al castellonense porque no se acerca a los puestos de Liga de Campeones.

No obstante, la igualada que certificaron goles de Manu Trigueros, en la primera mitad, y Aritz Aduriz, en la segunda, no es mal premio para ambas partes, la rojiblanca superior en entrega y espíritu, y la amarilla en control y ocasiones. El Villarreal, que desperdició antes un penalti de Iturraspe sobre Jaume Costa por parada de Kepa Arrizabalaga a lanzamiento del propio Trigueros, abrió el marcador en una acción que inició y acabó el centrocampista. Aduriz luego logró su décimo gol de la temporada.