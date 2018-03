La hora de Isco Alarcón Isco festeja uno de sus tres goles a Argentina, el pasado martes. :: efe El fantástico momento del malagueño acapara el regreso del Real Madrid a la Liga en Las Palmas, donde no jugará Cristiano AMADOR GÓMEZ MADRID. Viernes, 30 marzo 2018, 00:59

Es la hora de Isco. El fantástico momento del centrocampista malagueño, sublime frente a Argentina y autor de tres tantos en la histórica goleada de la selección española, acapara la atención del duelo de este sábado del Real Madrid en Las Palmas (18.30 h. beIN), donde no jugará Cristiano Ronaldo, ya que el descansará tras sus partidos con Portugal y con vistas al gran choque de la Champions del martes contra la Juventus en Turín. Después de lamentar tras el 6-1 ante Argentina no tener la confianza de Zinedine Zidane, Isco dispondrá ante un candidato al descenso de una inmejorable oportunidad para reivindicarse ante el técnico francés, que sólo ha recurrido al internacional en 70 de los 127 partidos en los que ha estado disponible y únicamente ha jugado completos 16.

«Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo la selección me da la vida. Aquí tengo la confianza del míster. En el Madrid quizás no me la he ganado, pero tengo la ilusión de ser titular y demostrar que soy un buen jugador», reconoció Isco la noche del martes tras su triplete a Argentina. «En el Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita y desea, pero hay grandes jugadores también, y quizás el problema soy yo, que no he sabido ganármela», insistió el malagueño, a quien Sergio Ramos aconsejó «que disfrute del fútbol y que sea feliz, porque cuanto más feliz esté, mejor jugará».

Aunque Isco no participó ayer en el entrenamiento del Real Madrid, ya que tras entusiasmar con España se ejercitó en el interior de las instalaciones de Valdebebas, la presencia del andaluz frente a Las Palmas está garantizada, seguramente también con Asensio y Lucas Vázquez en el equipo titular de un conjunto que en la última jornada goleó al Girona por 6-3, con cuatro goles de Cristiano, otro de Bale y otro del extremo gallego. En ese encuentro Isco tuvo que esperar hasta el minuto 83 para sustituir a Benzema, cuando los blancos ya ganaban por 4-2, pero la magia que desplegó ante la selección argentina y las ganas que tiene de demostrar su valía y ganarse a Zidane como ha hecho con Julen Lopetegui conceden un plus aún mayor al Real Madrid, aunque falte Cristiano, que atraviesa su mejor racha goleadora de la temporada, con 14 dianas en sus últimos seis partidos de Liga. El lunes, sin embargo, después de dar la victoria en el descuento a Portugal con su doblete ante Egipto en Zúrich (2-1), Cristiano estuvo muy apagado en Ginebra en el amistoso contra Holanda (0-3) durante los 68 minutos que estuvo en el terreno de juego, hasta fue sustituido.

El peligro para el Real Madrid frente al Las Palmas no sólo es el 'virus FIFA' que suele afectar al equipo de Zidane tras los encuentros de selecciones, sino la presunta relajación, una vez perdida la Liga y a expensas del trascendental duelo de ida de cuartos de la Liga de Campeones tres días después.