Halilovic, en el minuto 90, da vida a Las Palmas y hunde al Málaga EFE Martes, 6 febrero 2018, 00:55

Gran canaria. Un gol de Alen Halilovic en el minuto 90 dio la victoria a la UD Las Palmas ante el Málaga, en un duelo de colistas que resultó equilibrado, con mayor iniciativa local, pero en el que los andaluces también estuvieron cerca de marcar con varias ocasiones claras. Un disparo colocado del internacional croata, tras un rechace, sorprendió al guardameta Roberto y da aire a un equipo amarillo que se sitúa a solo tres puntos de la zona de permanencia, mientras que deja hundido a su rival en el último puesto.

1 LAS PALMAS 0 MÁLAGA UD Las Palmas Chichizola: Míchel Macedo (Dani Castellano, min. 86), Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Peñalba; Hernán Toledo (Tana, min. 72), Jonathan Viera, Etebo, Nacho Gil (Halilovic, min. 62); y Calleri. Málaga CF Roberto; Rosales, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Ricca; Keko Gontán (Juanpi, min. 86), Iturra, Recio (Bueno, min. 70), Samu García (Success, min. 78); Adrián González e Ideye. Goles min. 90: Halilovic. Árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Peñalba (min. 35) y Tana (min. 94), y a los visitantes Ignasi Miquel (min. 35), Recio (min. 40) y Keko Gontán (min. 76).

Quince fichajes entre los dos equipos en el recién finalizado plazo de enero demuestran que las cosas no les han ido bien a ninguno de los dos hasta ahora, y que los datos de la clasificación no mienten ya con la segunda vuelta en marcha. Y en la Unión Deportiva, Paco Jémez no tuvo reparo alguno en hacer debutar como titulares al uruguayo Aguirregaray y al nigeriano Etebo, pese a sus escasos entrenamientos con sus nuevos compañeros, mientras que en el cuadro andaluz el también nigeriano Ideye estrenó la camiseta albiazul.