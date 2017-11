Gameiro afronta su mes más complicado en el Atlético R.E. Viernes, 24 noviembre 2017, 01:01

madrid. Kevin Gameiro terminó el partido ante la Roma con una sonrisa, por su gol y el triunfo del Atlético, pero sabe que su futuro como rojiblanco se decidirá en las semanas finales de 2017 y las primeras de 2018. Su entrada al campo coincidió con la mejoría del juego, llegó el gol de Antoine Griezmann y después el suyo. El '21' atlético marcó casi sin ángulo tras driblar al portero romano. Así, de un plumazo, los dos puntas galos se llenan de confianza para la recta final de año.

«El gol ha liberado a Antoine. Fue un golazo», explicó cuando le preguntaron por 1-0, anotado por su compatriota de media chilena. Después reconoció que el 2-0 también le ayuda a él, que está viviendo una situación complicada. «Este gol es muy bueno para mi confianza; hemos marcado muy poco esta temporada peros estamos trabajando para mejorar. Hay momentos difíciles pero cuando trabajas el gol llega», subrayó el exsevillista.

Hay muchos rumores sobre su futuro, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de Diego Costa, pero su gol demuestra que va a luchar hasta el final por quedarse en la plantilla. «Lo he dicho siempre; cada vez que estaba en un club lo he dado todo. Después las cosas pueden salir bien o mal, eso es futbol, pero cuando estoy en el terreno de juego yo doy todo, marco por mi equipo y no voy a pararme aquí», advirtió antes de negar a los periodistas franceses que esté deseando que llegue enero para abordar una posible salida del Atlético. «Si el club no me pide irme, voy a quedarme. Después, veremos lo que va a pasar en enero pero queda un mes para marcar muchos goles y ganar muchos partidos», dijo de modo enigmático.