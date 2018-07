Gabi deja el Atlético de Madrid con «el escudo bordado en la piel» EFE Martes, 10 julio 2018, 23:29

madrid. Gabi Fernández, capitán del Atlético de Madrid, vivió una jornada muy emotiva con motivo de su adiós al conjunto del que fue canterano y en el que ha jugado durante dos etapas.El centrocampista inicia ahora una nueva experiencia en el Al Sadd catarí pero antes de ello recibió el cariño del club. «Es un día difícil a la vez que muy emotivo. Quería darle las gracias a Miguel Ángel, al presidente y a García Quilón por ayudarme a tomar la decisión más difícil de mi carrera. Llevo desde los 12 años pensando con el corazón y ahora me ha tocado hacerlo con la cabeza. Siempre he sentido que el escudo no estaba cosido en la camiseta, estaba bordado en la piel», declaró.