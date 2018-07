Gabi deja el Atlético con «el escudo bordado en la piel» Gabi celebra su último título, la Europa League. / EFE El último gran capitán se marcha a Catar como el séptimo que más veces ha vestido la rojiblanca MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 3 julio 2018, 18:53

La magnitud de Gabriel Fernández en la historia del Atlético se ponderará con justicia dentro de un par de décadas. Con el horno todavía caliente se tiende a exagerar en ambas direcciones. Sus defensores, mayoría en la afición colchonera, hoy mantendrán a pies juntillas que Gabi fue uno de los mejores mediocentros del último lustro. Sus detractores, casi todos no simpatizantes con el Atlético, dirán que tenía bula arbitral y que estaba sobrevalorado. La certeza es que 417 partidos con la camiseta rojiblanca -el séptimo con más- no los podría disputar un cualquiera, menos aún en la etapa más gloriosa del club.

Los argumentos de unos y otros tienen su fundamento, pero nadie puede negar que Gabi ha defendido los colores del Atlético como si fueran propios, ayudando a levantar seis títulos en su última etapa desde 2011, todos menos el primero como capitán. «Siempre he sentido que el escudo no estaba cosido en la camiseta, estaba bordado en la piel», dijo el '14' en el acto de despedida organizado por el club este martes en el Wanda Metropolitano. Se marcha a Catar sin decirle adiós a la afición que le ha venerado desde que regresara a casa procedente del Zaragoza, aunque el Atlético ya ha confirmado que ese momento llegará más pronto que tarde en un día de partido.

Gabi, tras marcar el último gol en la final de Lyon. / EFE

Los motivos de Gabi para abandonar el Metropolitano apenas meses después de apelar al sentimiento para intentar convencer de lo contrario a Griezmann no son un secreto: en Catar está su último gran contrato. Tan cierto es que Directiva y cuerpo técnico contaban con el madrileño («nos has hecho un 'putadón', ni el míster ni yo nos lo creíamos», aseguró Gil Marín) como que su papel en los planes de Simeone había perdido peso en la última temporada, unas veces en favor de Thomas Partey y otras para juntar a Saúl y Koke en el eje. Tenía pinta de que de cara a la 2018-19, con el fichaje de Rodrigo Hernández, la tendencia hacia el banquillo iba a ir a más. Aunque hay que recordar que Gabi terminó el curso como de costumbre: haciendo de 'gadgetobrazo' del Cholo en el círculo central. Incluso puso el broche a la final de Lyon con un gol que también fue premio a su inmaculada hoja de servicios.

Precisamente Koke parece el indicado para tomar su relevo, tanto en la jerarquía del brazalete como en la ascendencia sobre el campo. Su condición de canterano camino de leyenda del club le precede. Casi recién aterrizado del avión de la selección procedente de Rusia, el '6' del Atlético estuvo en primera fila en la despedida de Gabi. Más de lo mismo ocurrió con Saúl Ñíguez, otro producto de la factoría del Cerro del Espino, y Juanfran Torres. Los cuatro formaban el núcleo duro del 'cholismo' español.

Gabi levanta la Europa League. / EFE

El capitán explicó sin rodeos su «difícil» decisión («pero era la mejor») de marcharse al Al-Sadd de la mano de Xavi Hernández. «Ha sido todo muy rápido. Poco a poco iré descubriendo al club y lo que quieren de mí. Les voy a estar siempre agradecido porque es una oportunidad muy importante. Lo he elegido porque en una semana cumpo 35 años y no voy a tener otra oportunidad, y porque las otras veces no me iba ganando. El momento era ahora», aseguró.

Gabi tampoco se olvidó de recordar que volverá «pronto», quién sabe si como entrenador, y dedicó unas últimas palabras como futbolista rojiblanco al club de su vida. «He estado 18 años en los que he tenido la mayoría de compañeros mejores que yo, pero creo que ninguno ha sabido defender estos colores como lo he hecho. Me ha costado mucho, pero soy un privilegiado. He sufrido como nadie la derrota, pero he disfrutado como pocos. El Atlético es una manera de vivir».