Ezquerro: «¿Pasillo al Real Madrid? Lo primero es la deportividad» El calagurritano, exjugador del Barcelona, no cree que la diferencia de puntos en la clasificación sea insalvable para unos o tranquilizadora para otros LA RIOJA Miércoles, 20 diciembre 2017, 21:28

El calagurritano Santiago Ezquerro, exjugador del Barcelona, se mostró partidario de que el conjunto azulgrana haga el pasillo al Real Madrid en el clásico liguero por su reciente título del Mundialito de Clubes y declaró que, "aunque haya rivalidad, lo primero es la deportividad".

La próxima jornada, Real Madrid y Barcelona disputan el clásico liguero en el Santiago Bernabéu. El conjunto catalán es líder con once puntos de ventaja, y un partido más, sobre el equipo blanco. "El partido lo veo con unos puntos importantes en juego, pero que no serán decisivos. La calidad de ambos sabemos que saldrá a relucir y veremos un partido que estará a la altura", confesó Ezquerro, que no cree que la diferencia de puntos en la clasificación sea insalvable para unos o tranquilizadora para otros.

"Como jugador viví una situación parecida y el Real Madrid nos remontó muchos puntos una temporada. Hasta que matemáticamente no esté decidido no se puede decir nada, aunque es cierto que siempre es mejor tener ventaja", manifestó Ezquerró, que participó en el 'Desafío Nacex' de pádel entre exjugadores de Real Madrid y Barcelona, según informa Efe.

Por último, Ezquerro dio su opinión sobre si el Barcelona debería hacer el pasillo al Real Madrid por su reciente título en el Mundialito de Clubes. "Yo siempre lo he hecho cuando era jugador. Es bueno que haya rivalidad, pero primero deportividad", finalizó.