El Madrid se queda seco en San Mamés

Al igual que le ocurrió ante el Betis en el Santiago Bernabéu y en el derbi en el Wanda Metropolitano, el Real Madrid también se quedó seco en San Mamés, donde el Athletic recuperó el orgullo tras su despedida de la Copa e impidió que los blancos hurgasen en su herida y se llevasen los tres puntos de la Catedral. Aunque el campeón jugó un buen partido ante un dignísimo Athletic, no sólo perdió el Madrid la oportunidad de acercarse a seis del Barça, sino que también perdió a Sergio Ramos, Casemiro y Carvajal para el próximo duelo contra el Sevilla, después de la polémica expulsión del capitán sevillano enmascarado por un par de codazos, a Raúl García y Aduriz, para dejar con diez a los blancos, que acabaron pidiendo la hora. Sin pegada, el Madrid, que está negado con el gol, se va desinflando, reclamando ya con urgencia a un verdadero delantero centro ahora que en la Liga no marca Cristiano Ronaldo.

Desde el pitido inicial ya se pudo comprobar que tanto el Athletic como el Real Madrid iban a ir a por el partido, conscientes de que el empate les valía muy poco y, aunque fue el equipo blanco el que dominó durante una buena primera parte por parte de ambos, las ocasiones de gol estuvieron repartidas y fue Keylor Navas quien hizo el paradón de la noche cerca de la media hora, con un disparo cruzado de Williams, que cayó a banda derecha y puso en apuros la defensa visitante. El Madrid prefirió elaborar y el Athletic ser más vertical y directo, pero la presión del equipo de Ziganda impidió que los blancos creasen juego como deseaban, sobre todo porque Modric e Isco conectaron en el primer tiempo muy poco con los delanteros, que no tuvieron acierto en el tiro definitivo. La tuvo el francés en el minuto siete, pero su remate, con Kepa ya batido, se estrelló en el palo, mientras que Cristiano Ronaldo, antes de lanzar también a la madera en el 72, perdonó una de las que no suele pasada la media hora, cuando el Real Madrid atravesaba sus momentos de mayores dudas, agobiado por la intensidad de Raúl García y Susaeta y con muchas dificultades para salir de su campo y generar fútbol.

Después de unos primeros minutos en los que el Madrid salió con ambición a por el gol, prefirió el equipo de Zidane intentar golpear a la contra ante un Athletic aguerrido que se mantuvo relativamente cómodo defendiendo cerca de su área. Y no sólo plantó cara el equipo vizcaíno al madrileño en esa primera mitad de alternativas, sino que tuvo incluso sus oportunidades para adelantarse en el marcador, aprovechando el mal momento de Marcelo en la banda izquierda y las dudas del campeón a balón parado. Mientras el Madrid se enfrió a la media hora, el Athletic dio entonces un paso al frente y dispuso de sus mejores ocasiones, pero tras la enorme intervención de Keylor Navas fue Aduriz en boca de gol quien no llegó al remate. Al igual que a Benzema y Cristiano, al delantero guipuzcoano también le faltó contundencia, y así, con mucha batalla pero sin gol, fue transcurriendo una notable primera mitad en la que no hubo lo más importante, aunque ambos equipos hicieron méritos para batir la portería contraria.

0 Athletic Kepa, De Marcos (Lekue, min. 72), Etxeita, Unai Núñez, Balenziaga, Iturraspe (San José, min. 39), Mikel Rico, Williams (Córdoba, min. 82), Raúl García, Susaeta y Aduriz. 0 Real Madrid Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco (Kovacic, min. 82), Benzema (Mayoral, min. 82) y Cristiano Ronaldo. Árbitro Mateu Lahoz (Valenciano). Tarjetas amarillas a De Marcos, Etxeita, Casemiro, Carvajal y Cristiano Ronaldo; y a Sergio Ramos, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 86. También expulsó a Chendo, delegado del Real Madrid, en el minuto 93. Incidencias Partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga, disputado en San Mamés. Unos 45.000 espectadores.

Mientras el Real Madrid maldecía el poste de Benzema, el Athletic lo hacía con Keylor Navas por su respuesta a Williams, pero el conjunto local que tan bien se había comportado perdía para la segunda parte a una pieza básica en el medio campo, Iturraspe, víctima de una lesión muscular que complicaba las opciones de los de Ziganda tras el descanso. Pese a la salida de San José, un medio en teoría de mayor contención, se rompió el partido en esa segunda mitad en la que desapareció el centro del campo y se presenció un juego más rápido y directo, también por parte del Real Madrid, que lo intentó casi siempre por la banda izquierda, por donde se movía Cristiano, aunque en el área los blancos seguían echando en falta un verdadero rematador. Así, el Athletic fue aguantando echado atrás ante un Real Madrid que rondaba el gol pero estaba cada vez más ansioso.

Sin embargo, estaba el Athletic demasiado encerrado atrás y arriesgándose, cuando Cristiano, con un gran zurdazo, mandó también al poste en la acción que podía haber cerrado definitivamente el encuentro, porque los rojiblancos parecían ya en ese tramo final fundidos y entregados exclusivamente a destruir, sin posibilidad de contraataque. Tal y como estaba el partido y con el acoso y derribo llevado a cabo por el Real Madrid, lo normal era que cayese el gol visitante, pero el Athletic siguió firme atrás y Zidane no esperó para hacer a la vez un par de cambios. Retiró a Isco y Benzema, y no sólo ni Kovacic ni Mayoral sirvieron de revulsivo, sino que llegó la expulsión de Ramos por soltar de nuevo el brazo, en esta ocasión a Aduriz, y llegó el momento de que el Athletic soñase hasta el pitido final.