Jornada 25 Dépor y Espanyol, duelo de equipos en horas bajas Clarence Seedorf. El conjunto gallego acumula nueve citas sin ganar, con sólo un punto a favor, y el cuadro catalán no vence a domicilio desde enero EFE Viernes, 23 febrero 2018, 06:29

El Deportivo y el Espanyol, dos equipos en horas bajas, abrirán este viernes la jornada 25 de LaLiga Santander en el estadio Riazor, donde los coruñeses buscarán oxígeno en la clasificación y, de paso, evitar que los barceloneses se alejen definitivamente en la batalla por la permanencia.

El Deportivo, que ha perdido los dos partidos con Clarence Seedorf como entrenador, acumula nueve citas sin ganar, con solo un punto a su favor de los últimos dieciocho que se han disputado, mientras que el Espanyol ha enlazado seis partidos sin imponerse (si bien lleva tres sin perder) y solo ha ganado un encuentro como visitante (ante el Málaga el 8 de enero).

El conjunto coruñés afronta ya todos los partidos como finales después de haber perdido la primera el pasado fin de semana ante el Alavés (1-0), un rival al que podía haber metido en la lucha por la permanencia y que se ha escapado a once puntos.

La situación sería aun más grave con una derrota ante el Espanyol ya que, además de reducir las opciones del Deportivo para seguir en Primera, reduciría la batalla por la salvación a cuatro equipos para tres puestos: Levante, Las Palmas, Deportivo y Málaga.

El técnico del Deportivo buscará su primera victoria en los banquillos de LaLiga Santander, en la que se estrenó con dos derrotas por la mínima, primero ante el Betis (0-1) y, después, ante el Alavés, partidos en los que los gallegos mejoraron sus prestaciones defensivas, aunque siguen siendo frágiles, a costa de empeorar sus números en ataque.

Seedorf tendrá que cambiar la alineación del Deportivo por la sanción del internacional belga Zakaria Bakkali y está pendiente del estado físico de varios jugadores.

Lo más probable es que recupere al exespanyolista Sidnei Rechel, que espera el alta médica tras superar una lesión muscular y podría volver al once para suplir la baja de Raúl Albentosa, mientras que Adrián López es duda por un esguince de rodilla y el portero Maksym Koval, por una dolencia en el índice de la mano izquierda, y está descartado Fede Valverde.

El argentino Fede Cartabia es el principal candidato a la vacante de Bakkali, mientras que la eventual ausencia de Adrián abriría las puertas del once al turco Emre Çolak, a Carles Gil o al costarricense Celso Borges, cuya entrada en el once adelantaría unos metros a Krohn-Dehli.

El Espanyol acude a Riazor con la esperanza de romper al fin su mala racha como visitante esta temporada -sólo ha firmado una victoria fuera, y así poder mejorar sus sensaciones tras los últimos resultados, ya que no gana desde principios de enero.

Los futbolistas de Quique Sánchez Flores no están preocupados por el rendimiento. Las alarmas no están encendidas. De todos modos, son conscientes de que deben sumar tres puntos cuanto antes para relanzar las expectativas y mirar con optimismo a la zona alta de la clasificación. No hay urgencias, pero sí realismo.

El único cambio en la convocatoria es la entrada del central Mario Hermoso por la del lateral derecho Javi López. Por otra parte, el centrocampista Marc Roca, que no ha trabajado con el equipo en las últimas sesiones, no ha entrado finalmente en sus planes por un proceso febril.

No se prevén grandes cambios en el equipo que el técnico plantee en Riazor. Lo que sí espera el preparador madrileño es que este encuentro relance al grupo. Una victoria supondría un impulso anímico importante para un equipo que necesita darse una alegría cuanto antes.

Nadie se fía del mal momento del Deportivo. El conjunto gallego es colista, pero desde el vestuario blanquiazul son conscientes de que las urgencias de los de Seedorf les convierte en peligrosos.

Por otra parte, el partido será especial para el delantero Gerard Moreno. El Deportivo es el rival al que más ha marcado en su carrera deportiva: cuatro dianas en los últimos tres enfrentamientos.

Alineaciones probables:

Deportivo: Rubén Martínez; Juanfran, Bóveda, Sidnei, Luisinho; Borges, Guilherme; Fede Cartabia, Carles Gil, Lucas Pérez; y Florin Andone.

Espanyol: Diego López; Marc Navarro, Naldo, David López, Aarón; Jurado, Carlos Sánchez, Darder, Granero; Baptistao y Gerard Moreno.

Árbitro: Fernández Borbalán, del colegio andaluz.

Campo: Riazor.

Hora: 21.00.

TV: Bein LaLiga.