Jornada 3 Celta y Alavés buscan su primera victoria Los dos equipos perdieron sus dos partidos y no dejaron buenas sensaciones EFE Domingo, 10 septiembre 2017, 00:18

Celta de Vigo y Deportivo Alavés buscarán mañana, domingo, en Balaídos su primera victoria de la temporada, en un partido en el que, además, intentarán despejar las dudas ofrecidas en las dos primeras jornadas.

Los gallegos acumulan doce encuentros de Liga sin ganar -los últimos diez del pasado curso y los dos primeros de la etapa de Juan Carlos Unzué como técnico celeste- y un nuevo tropiezo podría provocar que se encendiesen las luces de alarma en el estadio vigués a pesar de estar aún en la tercera jornada.

Corregir los enormes desajustes defensivos ofrecidos ante Real Sociedad y Betis y aprender a conservar sus ventajas será clave para que el Celta termine de arrancar, pues de medio campo para adelante las sensaciones no han sido malas.

El Alavés, al igual que su rival, no han conseguido puntuar en ellas dos primeras jornadas y además el conjunto vasco todavía no ha anotado ningún gol en dos partidos.

A pesar de todo, la plantilla alavesista tiene otra cara para esta tercera jornada tras las fichajes de Álvaro Medrán, Munir y Bojan, quiénes podrían debutar como albiazules ante los celestes.

Los compromisos internacionales y el cierre de mercado ha complicado el trabajo semanal de Luis Zubeldía que podría cambiar el dibujo y el planteamiento, tras las llegadas de tres jugadores muy técnicos que aportarán más fútbol al equipo vitoriano.

Los vitorianos fueron, precisamente, los que separaron al Celta de disputar la última final de la Copa del Rey. Aquella derrota hizo daño y el dolor aún permanece entre los jugadores celestes. Ganar para despejar el futuro y sacarse aquella "espinita" es la doble motivación de la plantilla de Unzué.

El técnico navarro no ha dado pistas sobre el once que alineará mañana. No obstante, el internacional turco Emre Mor ya se descartó para jugar de inicio, lo que le que aclara el panorama en la zona de ataque: Iago Aspas seguirá pegado a la banda derecha, Pione Sisto jugará en el costado izquierdo y el uruguayo Maxi Gómez repetirá como nueve.

La principal novedad puede estar en el centro del campo. Lobotka y Tucu Hernández entrarían por Radoja y Jozabed, por lo que Wass completaría la medular. Tampoco está descartado que el chileno, que únicamente completó tres entrenamientos con el equipo por el viaje con su selección, empiece otra vez de suplente.

Y en defensa repetirán los cuatro que arrancaron el curso ante la Real Sociedad: Hugo Mallo, Cabral, Fontás y Jonny. Sergio Álvarez también se mantendrá en la portería.

Por parte del Alavés, Luis Zubeldía no podrá contar con Héctor Hernández, baja para el próximo mes por una lesión en la rodilla, ni con Víctor Laguardia, que continúa su proceso de recuperación de una lesión de larga duración.

El técnico argentino mantiene la duda de la táctica por la que apostará finalmente para arrancar los tres puntos ante el Celta y podría optar por colocar a dos delanteros (4-4-2), por poblar el medio campo (4-3-3) o por ser fiel a un dibujo más habitual con el clásico 4-2-3-1.

El pampeano ha convocado a 19 jugadores entre los que destaca la ausencia de Christian Santos.

En lo que no hay dudas es que Fernando Pacheco estará en la portería y contará con una línea defensiva formada por Carlos Vigaray, Rodrigo Ely y Alfonso Pedraza, mientras que Alexis o el chileno Guillermo Maripán ocuparán el puesto restante en El Centro de la zaga.

El centro del campo presenta numerosas variantes, donde podría debutar Álvaro Medrán, con permiso de Manu García, para jugar junto a Tomás Pina o Wakaso.

En bandas, Ibai Gómez ocupará el flanco izquierdo y Burgui podría ocupar la zona diestra del ataque albiazul.

En la zona más adelantada Romero, Enzo o Bojan son candidatos a ocupar la media punta, y la posición de "nueve" es muy probable que sea para Munir.

Alineaciones probables

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás, Jonny; Lobotka, Hernández, Wass; Iago Aspas, Pione Sisto y Maxi Gómez.

Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray, Ely, Alexis o Maripán, Pedraza; Manu García o Medrán, Tomás Pina o Wakaso; Ibai, Romero o Bojan, Burgui; y Sobrino o Munir.

Árbitro: Melero López (andaluz).

Estadio: Balaídos.

Hora: 18.30 horas.