Los hechos desmienten a Zinedine Zidane Cristiano lamenta una ocasión desperdiciada durante el derbi. :: afp La sequía de la 'BBC', los despistes y la flojera merengue muestran que el Real Madrid no va por buen camino IGNACIO TYLKO Lunes, 20 noviembre 2017, 01:07

Madrid. Paulinho, el veterano brasileño fichado por el Barça para ganar músculo en el centro del campo, suma en esta Liga tantos goles (4) como la 'BBC' al completo. Aunque las estadísticas y el fútbol no siempre casan, este dato es demoledor y explica por sí mismo el porqué de esos 10 puntos de ventaja que los culés disfrutan sobre su archirrival de la capital.

Aunque Zidane trate de no perder su optimismo vital y asegure que este Real Madrid «va por buen camino y peleará la Liga hasta el final porque el Barcelona también se dejará puntos», en el club blanco han saltado las alarmas y no pocos señalan al técnico francés por falta de cintura táctica e inmovilismo a la hora de los cambios. La sequía de Cristiano Ronaldo, que suma 365 minutos sin marcar desde que le hizo el último gol al Getafe, el único del portugués en este torneo de la regularidad, es una cuestión de estado en la 'casa blanca'. Desde que le condenaron a cinco partidos de castigo por su empujón al colegiado vasco De Burgos Bengoetxea en la Supercopa, en Liga no levanta cabeza.

Sin intervenir mucho en el primer derbi del Metropolitano, generó hasta cuatro oportunidades. A balón parado, la primera desde casi 40 metros y la segunda vez en un disparo demasiado escorado. Pero dos jugadas denotan que le faltan frescura, chispa, velocidad y confianza. En el primer acto, Juanfran le ganó la carrera en un contragolpe, y cerca del final tardó tanto en armar el tiro que Lucas Hernández llegó a tiempo para desviar su lanzamiento.

La lesión de Ramos y la sanción de Nacho condicionará la defensa blanca las próximas citas

Si el luso al menos lo intenta, la actitud Karim Benzema es insostenible: cero remates del galo, que como CR7, sólo ha sido capaz de marcar en esta Liga ante el Getafe. El drama de la 'BBC' lo completa Gareth Bale, autor de dos dianas ligueras y de momento en el dique seco aunque Zizou sostiene que «volverá la próxima semana».

Son muchos más que la 'BBC', sin embargo, los problemas del campeón, con dificultades para generar juego y fabricar ocasiones incluso jugando con cuatro centrocampistas. Sus delanteros carecen de movilidad sin balón, pero en la zona de creación se echan en falta a Kroos y a Modric, ambos fatigados y muy por debajo de su nivel. Todo gira en torno a Isco, desde hace tiempo el mejor jugador blanco de largo.

Otro lastre reside en los laterales. Aunque la recuperación de Dani Carvajal, ausente desde finales de septiembre, supone una gran noticia, cuesta recuperar la forma para volver a ser ese carrilero determinante. Y Marcelo está fatal. No es resolutivo en ataque y en defensa es una máquina de perder balones. En el derbi regaló 27 y su media en los tres últimos choques fuera de casa es de 21 pérdidas.

La lesión en la nariz de Sergio Ramos añade otra dificultad en el eje de la zaga, que también se queda sin Nacho el próximo encuentro.