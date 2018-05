Derbi madrileño con la cabeza en Europa El Getafe necesita ganar para optar a la séptima plaza y el Atlético no desea sustos antes de la final de Lyon JAVIER VARELA Viernes, 18 mayo 2018, 23:54

madrid. Europa estará en la cabeza de Getafe y Atlético en el Coliseum pero por motivos muy diferentes. Para los primeros porque una victoria ante los rojiblancos y un tropiezo del Sevilla en el derbi ante el Betis les permitiría depender de ellos mismos en la última jornada para conseguir la séptima plaza que les permitiría jugar la próxima campaña competición europea. Para el Atlético, porque salvo por el honor de sumar los tres puntos, el partido ante los azulones no tiene importancia por los puntos y sí puede ser un banco de pruebas para la final de Lyon ante el Marsella.

A pesar de esta circunstancia, el Getafe no se fía de los que ya le dan los tres puntos y espera a un Atlético fuerte y que saldrá a ganar. «No creo que esté condicionado, es un grandísimo equipo. Todos sabemos que desde que El Cholo es entrenador compite a gran nivel, no se raja nunca. No espero un Atleti con peores prestaciones», avisaba Bordalás.