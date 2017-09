Denis Suárez desatasca al Barça Denis Suárez celebra el gol que igualaba el marcador en Getafe. :: efe El centrocampista sale en el segundo tiempo, cambia el ritmo y posibilita el triunfo culé JUAN JOSE LAHUERTA GETAFE. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:19

La aparición de Denis Suárez en la segunda parte del Getafe-Barcelona empujó al conjunto azulgrana hacia la victoria (1-2) en un choque marcado por el golazo del japonés Gaku Shibasaki que no pudo evitar que su rival asentara su liderato en la Liga.

Ernesto Valverde sólo retocó el once con la salida del portugués Nélson Semedo y la entrada de Sergi Roberto en el lateral derecho. Mientras, el Getafe saltó al césped con los mismos jugadores que vencieron en Butarque. Bordalás creó un laberinto en el centro del campo del que no supieron salir los jugadores del Barcelona. El tiempo se paró en el minuto 40, cuando Shibasaki caminaba por el balcón del área del Barcelona. Entonces, un despeje bombeado de la defensa azulgrana llegó a sus dominios y marcó un golazo de volea como no se había visto hace mucho tiempo en el Coliseum.

Getafe Guaita; Damián Suárez, Djené, Cala, Antunes; Arambarri (Portillo, min. 84), Bergara; Amath (Sergio Mora, min. 71), Fajr, Shibasaki (Álvaro Jiménez, min. 55); Jorge Molina Barcelona Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Iniesta (Denis Suárez, min. 45), Busquets, Rakitic (Paulinho, min. 76); Dembélé (Deulofeu, min. 26), Luis Suárez y Messi. Goles 1-0, min. 40: Shibasaki; 1-1, min. 62: Denis Suárez; 1-2, min. 83: Paulinho. Árbitro Fernández Borbalán (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Piqué (min. 10), Deulofeu (min. 54), Jordi Alba (min. 67) y Luis Suárez (min. 73) por parte del Barcelona y a Cala (min. 32) por parte del Getafe. VIERNES Primera División Eibar-Leganés 1-0 Segunda División Lugo-Zaragoza 2-1 Tercera División Grupo XVI Villegas-Oyonesa 1-2 Yagüe-Casalarreina 4-1 Calahorra-Agoncillo 7-0 AYER Primera División Levante-Valencia 1-1 Getafe-Barcelona 1-2 Betis-Deportivo 2-1 At Madrid-Málaga 1-0 Segunda División Valladolid-Granada 2-1 Sevilla At -Rayo 0-0 Lorca-Reus 1-1 Osasuna-Almería 2-1 Numancia-Sporting 3-0 Segunda División B Grupo II Amorebieta-Real Sociedad B 2-3 Bilbao Ath -Gernika 0-0 Copa de Preferente Grupo II Alfaro B-Alberite 2-3 Juvenil División de Honor Grupo II Athletic-UD Logroñés 6-0 Arenas-Varea 1-1 HOY Primera División 12 00 Mendizorroza Alavés-Villarreal 16 15 Montilivi Girona-Sevilla 18 30 Gran Canaria Las Palmas-Athletic 20 45 Anoeta Real Sociedad-Real Madrid Segunda División 12 00 Reino de León C. Leonesa-Huesca 16 00 Sto. Domingo Alcorcón-Barcelona B 18 00 C. Tartiere Oviedo-Cádiz 18 00 Nou Estadi Nástic-Albacete 20 00 Arcángel Córdoba-Tenerife Segunda División B Grupo II 12 00 Las Callejas Lealtad-Osasuna B 17 00 Hnos. Antuña Caudal-Tudelano 17 00 San Francisco Peña Sport-Sporting B 17 30 Olaranbe Vitoria-Arenas 17 30 Merkatondoa Izarra-Mirandés 18 00 El Plantío Burgos-UD Logroñés 18 00 Lasesarre Barakaldo-Real Unión 18 00 Sarriena Leioa-Racing Tercera División Grupo XVI 12 00 Mundial'82 UD Logroñés Pr.-Anguiano 17 00 El Mazo Haro-Berceo 17 00 Las Gaunas SD Logroñés-Pradejón 18 00 La Salera Náxara-Tedeón 18 00 San Miguel River Ebro-Alfaro 18 00 Varea Varea-Calasancio 18 00 P. Viana Vianés-Arnedo Copa de Preferente Grupo I 17 00 A. Vicente San Marcial-San Lorenzo 18 00 El Rollo La Calzada-Haro Sport Club 19 00 Las Viñas Cenicero-Bañuelos Copa de Preferente Grupo II 17 00 El Rozo Rapid-Aldeano 18 30 La Estrella Calasancio B-Autol Liga Nacional Juvenil Grupo V 17 30 Pradejón Pradejón-Haro Sport Club 18 00 El Rollo La Calzada-Oion Sport Club 18 00 P. Viana Vianés-River Ebro 19 00 Sendero Arnedo-EDF Logroño LUNES Primera División 21 00 Cornellá-El Prat Espanyol-Celta

Sin Dembélé en el campo por lesión y con el cambio de Andrés Iniesta por Denis Suárez, el partido adquirió otra dimensión en el segundo acto. Denis Suárez fue fundamental en la transformación azulgrana. Su salida imprimió más carácter a su equipo y a los 17 minutos de la reanudación, él mismo se encargó de empatar con un buen disparo desde dentro del área. Los hombres de Bordalás siguieron a lo suyo, con contragolpes peligrosos con los que intentar rematar al equipo de Valverde. En uno de ellos, Fayçal Fajr pudo hacer el 2-1 a menos de diez minutos para el final. Del 2-1 se pasó del 1-2 en un suspiro y Paulinho, que pocos minutos antes saltó al terreno de juego, dio la victoria a su equipo curiosamente al contragolpe. Así ganó el Barcelona, con el empuje de Denis Suárez.