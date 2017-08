Objetivo azulgrana Dembele fuerza por el Barça pero sólo consigue ser suspendido Dembelé junto a Umtiti y Mbappe. El Dortmund cree que la oferta «no es acorde al mercado» y, tras el ‘no’ recibido por Coutinho el club culé no encuentra sustituto a Neymar. AFP / COLPISA Berlín Jueves, 10 agosto 2017, 19:29

La ausencia injustificada de Ousmane Dembélé en el entrenamiento del Borussia Dortmund este jueves puso en marcha la máquina de especular sobre un inminente traspaso del delantero francés al Barcelona, pese a que el club alemán calificó de «poco probable» la marcha de su joven estrella. «Los representantes del Barcelona hicieron una oferta que no se corresponde con los valores futbolísticos extraordinarios del jugador, ni al estado actual del mercado europeo de fichajes», señaló el Dortmund en un comunicado, añadiendo que «no hay que esperar un traspaso del jugador al Barcelona». ¿Es una farol del Dortmund como estrategia para la negociación del traspaso o es un portazo definitivo a cualquier discusión? El club alemán parece en todo caso inflexible y niega que vaya a vender al joven prodigio de 20 años. «Actualmente no hay que esperar un traspaso del jugador al Barcelona».

Decepcionado por la posición de su club, sintiéndose incluso vejado según el diario Bild, Dembélé no apareció este jueves por el centro de entrenamiento del Dortmund. «No ha acudido a la sesión de hoy. Hemos intentado localizarle. Espero que no le haya ocurrido nada grave», declaró por su parte el entrenador del Dortmund, Peter Bosz, en rueda de prensa. El club anunció después en un comunicado que infligía al jugador una suspensión hasta después del fin de semana por su falta «deliberada» al entrenamiento, por lo que no jugará el encuentro de Copa de Alemania del sábado contra el FC Rielasingen-Arlen. El Borussia también precisó que el jugador sigue en Dortmund «contratiamente a lo dicho por algunos medios» que han informado que Dembélé estaba camino de Barcelona.

150 millones de euros

Desde hace varios días se mantienen negociaciones entre ambas entidades para que Dembélé pueda ser el sustituto de Neymar en el Barcelona, tras la marcha del brasileño al París SG después de pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros. Poco después de la oficialización de la marcha de Neymar al PSG, el Barcelona envió a una delegación a negociar con el Dortmund, en la que estaban el director general Oscar Grau y el director deportivo Raúl Sanllehí, quienes no suelen desplazarse más que cuando las operaciones están a punto de culminar. Dembélé es uno de los numerosos jugadores que se han relacionado con el Barcelona, sin que por el momento ninguno de ellos vista ya de azulgrana. El Liverpool también ha descartado la venta del brasileño Philippe Coutinho al club catalán.

"No vino al entrenamiento y le hemos intentado localizar, espero que no le haya pasado algo grave" Peter bOSZ

Seducido por el monto récord del fichaje de Neymar, el Dortmund habría exigido 150 millones de euros por el extremo francés, según el Bild, una cifra que el Barcelona considera desorbitada. Si finalmente se cierra la operación, Ousmane Dembélé podría convertirse en el jugador francés más caro de la historia, superando a Paul Pogba, vendido por la Juventus al Mánchester United hace un año a cambio de 105 millones de euros. La prensa especializada también habla del interés del Real Madrid por Dembélé, aunque el francés parece tener preferencia por el Barcelona, que hace un año ya quiso ficharle, pero acabó decidiéndose por el equipo alemán, que pagó 15 millones de euros al Rennes, ante la perspectiva de adquirir más minutos de juego en la élite que en el Barça, que entonces tenía los puestos de ataque cubiertos con el tridente Messi-Neymar-Luis Suárez.

Velocidad y regate

Revelación del año en el Dortmund, Dembélé se ganó rápidamente el puesto por su velocidad, su regate y sus pases en profundidad que tan buenos resultados le dieron al Borussia. Además mejoró también en su capacidad defensiva, y tras un comienzo un poco timorato en este aspecto del juego, rápidamente interiorizó los códigos y exigencias de su nuevo club. Acabó la temporada con 6 goles y 12 asistencias. «No soy un fenómeno. Simplemente trato de ser decisivo para mis compañeros. Jóvenes con talento hay muchos en el fútbol», dijo el jugador en una entrevista a la AFP en febrero.

El ‘terremoto Neymar’ puede desembocar en un ir y venir de varias estrellas entre los principales clubes europeos, a imagen de un Barcelona debilitado por la marcha del brasileño y que parece buscar desesperadamente un sustituto... que a su vez impida reforzar a alguno de sus rivales por la Liga de Campeones.