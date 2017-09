Dembélé asoma la cabeza en el derbi más peligroso para el Barcelona Valverde y Sánchez Flores, en la recuperada foto de técnicos. :: efe El Espanyol visita un Camp Nou enfadado con la directiva y dispuesto a estallar contra el palco P. RÍOS Sábado, 9 septiembre 2017, 00:54

Barcelona. Ocho derrotas consecutivas encadena el Espanyol en los últimos ocho derbis de Liga disputados en el Camp Nou, con un balance en ese periodo de 26 goles del Barça y sólo dos del equipo banquiazul. 4-1 (2016-17), 5-0 (2015-16) y 5-1 (2014-15) han sido los últimos contundentes resultados en el torneo de la regularidad en feudo azulgrana.

Es el primer partido en el Camp Nou tras el cierre de un nefasto mercado, el primero tras un agosto caótico. Los jugadores no tienen la culpa y el técnico, menos. Bastante han hecho ganando los dos partidos ante Betis (2-0) y Alavés (0-2). Pero saben que de su actuación deportiva depende que el club entre una crisis institucional de consecuencias imprevisibles, con el excandidato Agustí Benedito recogiendo ya firmas para el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu, y el regreso de Joan Laporta planeando entre sus festivas veladas en terrazas veraniegas. Y no es que los jugadores tengan muchas ganas de defender al actual presidente, de lío en lío, capaz de enfadar hasta a Iniesta por descubrir un principio de acuerdo para su renovación que no existe del todo. Pero, lógicamente, ante todo quieren ganar.

Barcelona Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Deulofeu, Messi y Dembélé. Espanyol Pau López, Víctor Sánchez, Naldo, David López, Aarón Martín, Piatti, Javi Fuego, Pape Diop, Jurado, Leo Baptistao y Gerard Moreno. Árbitro Gil Manzano (Extremeño). Estadio y horario Camp Nou. 20:45 h. (Movistar Partidazo).

La última vez que se abrió el Camp Nou, 20.000 personas entonaron el «¡Bartomeu, dimisión!». Fue en la presentación de Dembélé, que no entendía nada. Es cierto que entre aquellos seguidores habían pocos socios, pero el caldo de cultivo existe y las redes sociales arden en contra del presidente. Precisamente, el joven extremo francés de 20 años es la esperanza en el derbi. Sus primeros pasos serán examinados con lupa por los 105 millones (+42 en variables) que ha costado, pero hay tanta necesidad de ilusionarse con otro jugador que no sea Messi una vez consumada la traición de Neymar que a poco que haga será adoptado.

Y más en un derbi al que Luis Suárez ha llegado entre algodones, con sólo un entrenamiento con el grupo y tras dos partidos durísimos con Uruguay después de acortar en dos semanas su período de baja por la lesión de rodilla.