Mercado Dani Ceballos, nuevo jugador del Real Madrid Dani Ceballos, con la selección sub'21. / Reuters El futbolista, que reonoció «el orgullo y la responsabilidad» de su fichaje, firma por seis temporadas con el conjunto blanco COLPISA Madrid Viernes, 14 julio 2017, 17:14

Era un secreto a voces pero ya se ha hecho oficial. Dani Ceballos es nuevo jugador del Real Madrid para las próximas seis temporadas. Así lo ha hecho público el conjunto blanco en un comunicado en el que desvela que "el jugador será presentado el próximo jueves 20 de julio, a las 13:00 h, en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu".

Al día siguiente, Dani Ceballos viajará hasta Estados Unidos para incorporarse con el resto del equipo en el stage de pretemporada que están llevando a cabo los jugadores de Zinedine Zidane.

El conjunto blanco no ha pagado la clásula de rescisión, al igual que hizo con la incorporación de Theo Hernández, y ha preferido pagar un traspaso. Así, en lugar de los 15 de la cláusula, el conjunto blanco pagará una cantidad cercana a los 17 millones de euros en dos plazos.

El centrocampista Dani Ceballos confesó en Twitter "el orgullo y la responsabilidad" tras haberse hecho público su fichaje y se mostró "profundamente agradecido" al Betis, al que "siempre llevará en el corazón". "No os podéis imaginar el orgullo y la responsabilidad que siento por llegar al Real Madrid. Daré todo para hacer aún más grande la historia de este club. Me acompaña una ilusión enorme y las dos cosas que me han traído hasta aquí: humildad y trabajo. Así intentaré demostrar que merezco defender esta camiseta", confesó.

Agradecido al Betis

Además, el futbolista sevillano, elegido el mejor jugador del pasado Europeo sub'21, quiso despedirse de la afición bética: "Siempre llevaré el escudo del Betis en mi corazón y estaré profundamente agradecido a toda la gente que forma la familia verdiblanca por haberme formado como jugador y también como persona. Gracias a todos los béticos por el cariño que me habéis dado desde el primer minuto hasta el último. Nunca lo olvidaré. Viva el Betis".

El centrocampista utrerano es la quinta incorporación que hace el Real Madrid este verano tras la contratación de Theo Hernández y los regresos tras sus respectivas cesiones de Vallejo, Marcos Llorente y Borja Mayoral.