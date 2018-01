El culebrón sobre el futuro de Kepa pasa del blanco al rojiblanco EFE BILBAO. Lunes, 22 enero 2018, 00:46

El futuro de Kepa Arrizabalaga, meta internacional del Athletic Club cuyo fichaje por el Real Madrid se apuntaba inminente a primeros de enero con la apertura del mercado de invierno, parece haber cambiado de rumbo y estar ahora encaminado a una renovación con el club bilbaíno con un contrato largo y una alta cláusula de rescisión.

Así lo aseguran diversos medios de comunicación vascos como Radio Euskadi, El Correo y las páginas web 'La hora del Athletic' y 'Fiebre rojiblanca'. Todos apuntan a una renovación en los próximos días similar a la de Iñaki Williams, quien amplió esta semana su contrato hasta 2025 y con una cláusula rescisión progresiva de 80 a 108 millones de euros. En todo caso, el club vasco, en su línea de no hablar sobre los asuntos que no se han confirmado oficialmente, no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia.

Kepa (Ondarroa/Bizkaia, 03-10-1994), titular en el campeonato de Liga, tiene contrato con el Athletic hasta el 30 de junio de 2018 con una cláusula que siempre se ha cifrado en 20 millones de euros, aunque esa cantidad nunca se ha confirmado oficialmente.

Y no ha renovado por el club vasco a pesar de las ofertas recibidas para ello durante las negociaciones entre ambas partes durante «15 meses de manera ininterrumpida y continuada», según aseguró el presidente del Athletic, Josu Urrutia, el pasado 27 de diciembre en su última comparecencia ante los medios.

Quizás, además, sea en el Athletic, si renueva, donde más seguro tenga jugar cuando regrese de su lesión, para la que el club bilbaíno no ha establecido plazos. Si se confirman las informaciones al respecto Kepa renovará, pero por un camino más enrevesado del que entienden Urrutia y los aficionados bilbaínos.