Cristiano le echa otro pulso a Florentino Cristiano celebra la consecución del Mundialito de clubes. :: efe El portugués renovó hasta 2021, pero no soporta cobrar un 70% menos que Messi y que su presidente flirtee con Neymar AMADOR GÓMEZ Lunes, 18 diciembre 2017, 00:43

madrid. Por encima del sexto título mundial conseguido por el Real Madrid, del histórico repóker de galardones festejados por el equipo de Zinedine Zidane en 2017 y de los 17 años que suma el club blanco sin perder una final internacional desde que en 2000 cayó ante Boca Juniors en la Copa Intercontinental, el triunfo ante el Gremio en Abu Dabi deja como principal asunto para el debate la situación de Cristiano Ronaldo.

Si el astro portugués asegura que le encantaría retirarse en el Real Madrid, su técnico reconoce que le renovaría ahora mismo y, a su vez, el presidente le destaca como el mejor jugador del mundo, la lógica aristotélica, y del sentido común, permiten colegir que el futuro de CR7 seguirá siempre ligado a la 'casa blanca'. Sin embargo, el silogismo no se cumple, al menos de momento, por diferencias económicas.

Tras conseguir su quinto Balón de Oro, marcar ya nueve goles en seis jornadas de la presente Liga de Campeones y ser decisivo en el Mundial de Clubes, Cristiano ha encontrado más argumentos para insistir en que merece ser valorado económicamente al menos como Leo Messi y Neymar. Aunque el crack de Madeira renovó hace poco más de un año hasta 2021, con un salario de 21 millones netos por temporada, esta cantidad es en torno a un 70% menor de lo que percibe el astro argentino tras su renovación. Y todavía menos de lo que cobra Neymar tras su sonado fichaje del verano por el París Saint-Germain, procedente del Barcelona.

Cristiano desea que el Real Madrid le pague durante los próximos cuatro años los alrededor de 30 millones que, según se estima, deberá abonar a Hacienda por evasión de impuestos. También en este asunto se siente agraviado respecto a Messi. El luso se siente feliz, pero le molesta que Florentino le haga guiños a Neymar.

Cristiano lanzó un mensaje inequívoco a Florentino; «No tengo que hablar constantemente de mí; los números no engañan y hablan por sí mismos. No me falta motivación para seguir jugando y entrenando (...)», subrayó. «Sí es posible me quiero retirar en el Madrid, pero no depende de mí. Yo no mando en el club, sólo hago bien mi trabajo. Me gustaría, pero ya veremos. Ya sabéis quién manda», añadió.

Cristiano renovó en noviembre del pasado año por cinco temporadas más, hasta 2021, con un sueldo de 21 millones limpios anuales. «Que quede bien claro que no será mi único contrato», aseguró entonces el portugués en el Santiago Bernabéu, donde Florentino Pérez ya expresó su deseo de que Cristiano continuase en el Real Madrid «hasta siempre».

El goleador portugués que costó 96 millones de euros en 2009 estará, como mínimo, 12 temporadas en el Real Madrid, por lo que prolongue o no su compromiso una vez más, será el fichaje galáctico más duradero, con el reparto de sus derechos de imagen al 50%. Investigado por presunto fraude fiscal de 14,7 millones, Cristiano descargó en sus asesores fiscales toda la responsabilidad de los delitos de los que se le acusa, pero pretende que el Real Madrid abone a Hacienda el dinero supuestamente defraudado y la multa.

También Messi se ha comprometido hasta 2021 con el Barça, aunque en el caso del argentino con un salario de 35 millones de euros netos por temporada y reservándose la explotación de sus derechos de imagen en exclusiva. Messi exigió al Barcelona una prima de fichaje de 100 millones de euros brutos (20 anuales) para recuperar lo que debió pagar a Hacienda por haber defraudado 4,1 millones y el coste que supuso para él el proceso judicial al que debió enfrentarse.