Costa: «No me da miedo la báscula» Sábado, 23 septiembre 2017, 00:31

Aterrizó en Barajas procedente de Sao Paulo para pasar el reconocimiento médico con el Atlético y estampar la firma en su nuevo contrato que le unirá a los atléticos hasta 2021. «Ha tardado demasiado, pero ha tenido un final feliz y ahora a ver a los compañeros y a entrenar» aseguró después «de tres meses parado, entrenando alguna cosa... No estoy tan mal como algunos dicen». Y por último bromeó al ser preguntado por el preparador físico del Atlético, el 'profe' Ortega: «Me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula».