Contragolpe atlético letal Los jugadores del Atlético aplauden a sus aficionados al término del partido. :: efe Los hombres de Simeone aprovechan los errores locales y la precisión de sus delanteros para recuperar la sonrisa con una clara goleada ALFONSO GIL VALENCIA. Domingo, 3 diciembre 2017, 00:26

El Atlético de Madrid, superior de principio a fin y con algo de fortuna en los dos primeros goles, fulminó al Levante en un partido en el que fue superior en todos los aspectos del juego. El equipo de Diego Simeone, que con este triunfo adelanta al Real Madrid en la tercera posición por la diferencia de goles, se sintió cómodo desde el comienzo, encontró espacios al contragolpe y frustró cualquier tentativa en ataque de un Levante con poco fútbol y menos suerte.

0 LEVANTE 5 AT. MADRID Levante Oier, Shaq, Rober Pier, Chema, Toño, Doukoure, Campaña (Nano Mesa, m.69), Morales (Samu, m.77), Bardhi, Jason (Ivi, m.53) y Unal. At. Madrid Oblak, Thomas, Savic, Godín, Filipe Luis, Gabi, Saul (Augusto, m.73), Koke, Correa (Carrasco, m.66), Gameiro (Fernando Torres, m.69) y Griezmann. Goles 0-1, m.5: Rober Pier en propia meta. 0-2, m.29: Gameiro. 0-3, m.59: Gameiro. 0-4: m.65: Griezmann. 0-5: m.68: Griezmann Árbitro Trujillo Suárez (comité tinerfeño). Amonestó por el Levante a Chema y Morales y por el Atlético de Madrid a Koke. Incidencias Partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 21.500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jaime Ortí, presidente del Valencia, y de las víctimas por la violencia de género.

El partido comenzó controlado por el Atlético y el 0-1 llegó pronto. Fue en un buen contragolpe en el que se vio favorecido por el infortunio del Levante, ya que Róber Pier marcó en propia meta un balón que bien podía haber enviado a córner.

FÚTBOL Primera División Celta-Leganés 1-0 Alavés-Eibar 1-2 Real Madrid-Málaga 3-2 Betis-Girona 2-2 Levante-At Madrid 0-5 Segunda División Tenerife-Rayo 2-2 Cádiz-Valladolid 1-0 Nàstic-Lorca 0-2 Oviedo-Numancia 3-1 Alcorcón-Sevilla At. Zaragoza-Reus Segunda División B Grupo II Bilbao Ath -Caudal 2-0 Arenas-Leioa 1-1 Tercera División Grupo XVI Haro-Villegas 4-0 Regional Preferente Rapid-Haro Sport Club 2-2 Aldeano-Bañuelos 2-1 Calasancio B-San Lorenzo 0-1 Alfaro B-Cenicero 2-0 Femenino Territorial EF Nájera- Villamediana 2-2 At Revellín 1521-SD Logroñés 14-0 Liga Nacional Juvenil Grupo V Berceo-Oion Sp Club 1-0 Comillas-Valvanera 1-1 Pradejón-Arnedo 1-2 EDF Logroño-SD Logroñés 1-1 Haro Sport Club-EF Mareo 1-3 Calasancio-Vianés 1-1 Liga Territorial Juvenil Grupo I UD Logroñés-EDF Logroño 5-0 Haro Sport Club-Náxara 1-3 Tedeón-La Calzada 1-2 Varea A-Balsamaiso 1-1 Liga Territorial Juvenil Grupo II Yagüe-San Agustín 9-2 Autol-Arnedo 1-1 San Millán-Varea B 2-2 Liga Territorial Juvenil Grupo III Calahorra-Valvanera 1-2 River Ebro-Alfaro 0-5 Villegas-SD Logroñés 0-0 V Ebro-Calasancio 1-0 FÚTBOL SALA Segunda División Femenina Grupo I Txantrea-Rioja 7-2 Calceatense-Orvina 2-6 Segunda División B Masculina Grupo II Lauburu Ibarra-Nalda 7-0 Tercera División Masculina Grupo XX Garnacha-Fuenmayor 6-5 V Murillo-Navarrete A 6-7 Cerverano-Rioja Sala A 3-7 Albelda A-Quel 5-2 San Agustín-Calahorra 5-3 Gracurris-Náxara 4-1 Sénior Masculina Grupo I Alesanco-Agoncillo A 1-4 Cosmos-Cenicero 6-1 Sénior Masculina Grupo II V Entrena-Sorzano 3-3 Sénior Masculina Grupo III Agoncillo B-V Ebro 1-1 C Cienta-Albelda B 3-7 Mónaco-Ribafrecha 3-1 Sénior Femenina Navarrete-Agoncillo 4-2 C Cienta-San Marcial 6-3 Juvenil División de Honor Grupo III Lardero-Valle del Ebro 6-6 Liga Territorial Juvenil Maristas-Las Fuentes B 6-3 Albelda-Murillo 2-10 Lardero-Fuenmayor 4-2 Las Fuentes A-Agoncillo 7-3 V Entrena-Promesas EDF 3-2 HOY Primera División 12 00 Riazor Deportivo-Athletic 16 15 AnoetaReal Sociedad-Las Palmas 18 30 E. Cerámica Villarreal-Sevilla 20 45 Mestalla Valencia-Barcelona Segunda División 12 00 Mini Estadi Barcelona B-Almería 16 00 Los Cármenes Granada-Huesca 18 00 Arcángel Córdoba-C. Leonesa 18 00 A. Carro Lugo-Osasuna 20 00 C. Belmonte Albacete-Sporting Segunda División B Grupo II 12 00 Mareo Sporting B-UD Logroñés 15 30 San Francisco Peña Sport-Osasuna B 16 00 Olaranbe Vitoria-Burgos 16 30 Merkatondoa Izarra-Lealtad 17 00 El Sardinero Racing-Tudelano 17 00 Lasesarre Barakaldo-Amorebieta 17 00 Urbieta Gernika-Real Unión 17 00 Anduva Mirandés-Real Sociedad B Segunda División Femenina Grupo II 12 00 P. Viejo 2 EDF Logroño-Pradejón Tercera División Grupo XVI 12 00 La Isla Berceo-Vianés 12 00 Varea Varea-Calahorra 12 30 Mundial'82 UDL Promesas-Agoncillo 15 45 Isla Anguiano-Oyonesa 16 00 San Miguel River Ebro-Yagüe 16 00 Sendero Arnedo-Tedeón 16 30 Pradejón Pradejón-Alfaro 16 30 La Estrella Calasancio-Casalarreina 17 00 Las Gaunas SD Logroñés-Náxara Regional Preferente 11 30 A. Vicente San Marcial-Autol 16 30 El Rollo La Calzada-Alberite Juvenil División de Honor Grupo II 17 00 Varea Varea-UD Logroñés Liga Nacional Juvenil Grupo V 16 00 La Planilla Calahorra-River Ebro 17 00 La Ribera Villegas-La Calzada Liga Territorial Juvenil Grupo II 12 00 P. Viejo 6 Berceo-Pradejón FÚTBOL SALA Tercera División Masculina Grupo XX 11 00 Lardero Lardero-Aldea Sénior Masculina Grupo II 12 00 Valdegastea Vianés-Los Catones 12 00 B. Herreros Kaskojos-San Marcial Sénior Femenina 11 00 Valdegastea Rioja-San Bernabé MAÑANA Primera División 21 00 Cornellá-El Prat Espanyol-Getafe

Bien se le ponían las cosas al equipo madrileño, que mantuvo su dominio hasta mediado el primer periodo, cuando los locales se sacaron de encima la losa del gol en propia meta y empezaron a aproximarse a la meta de Oblak aunque sin pasar de tener un par de tímidas opciones en ataque. Si embargo, el Atlético, en un contragolpe, asestó el segundo mazazo al Levante. Nuevamente hubo error defensivo, ya que Chema falló un despeje y Gameiro marcó a puerta vacía.

La misma tónica de juego se mostró al comienzo de la reanudación, ya que el Levante no encontraba la forma de aproximarse a la meta de un rival ordenado, con las días claras y dispuesto a no correr riesgos. El Atlético amplió la cuenta con una gran jugada que culminó Gameiro solo ante Oier y que cerró el choque con todavía media hora de juego por delante, aunque ese no fuera el último tanto del encuentro.

Poco después, una llegada de Gameiro acabó con el 0-4 marcado por Griezmann, quien, de inmediato, hizo el quinto para su equipo ante una defensa que, al margen de la calidad de los atacantes rivales, no tuvo su noche. Los minutos finales solo dieron para esperar si el equipo local era capaz de batir a Oblak en una acción aislada o si el visitante resolvía con un nuevo tanto alguno de sus contragolpes. El Levante naufragó y el Atlético de Madrid salió más que reforzado de un partido en el que hizo un gran fútbol.