El cielo y el infierno se dan la mano en Riazor Los jugadores del Barça celebran el gol de Iniesta en la Copa. :: afp El Barça necesita un punto para asegurarse el título de Liga, mientras que al Deportivo sólo le vale ganar para seguir soñando con el milagro P. RÍOS Domingo, 29 abril 2018, 00:51

barcelona. Sin estar pendiente de otros resultados que ya conocerá antes del pitido inicial, el Barça visita este domingo al Deportivo en busca del punto que le falta para conquistar una Liga que ha dominado desde el principio y que completaría el octavo doblete en la historia del club tras la Copa ganada el pasado sábado ante el Sevilla. Con el de Riazor, además, ya serían 34 encuentros invicto en esta Liga (todos los disputados), a los que hay que sumar las últimas siete jornadas de la pasada Liga, todavía con Luis Enrique en el banquillo, para un total de 41, muy por encima ya del registro de la mítica Real Sociedad de la temporada 1978-80, que se quedó en 38. El objetivo azulgrana es enlazar una Liga entera sin perder, algo que no tiene precedentes en España en torneos tan largos de 20 participantes.

Existe una cierta impaciencia en el vestuario azulgrana por cantar ya el alirón y dejar encaminados los trofeos individuales, porque la mayoría de jugadores, tras una temporada muy exigente y sin apenas descanso, quiere dosificarse en el tramo final para reservar fuerzas para el Mundial de Rusia. La demostración de que prácticamente ganar el título en Riazor sería como acabar el curso es que se está preparando la rúa del doblete por las calles de Barcelona para el lunes.

Valverde, que no tiene bajas por lesión, pero sí la del sancionado Sergi Roberto, se encontrará a un Deportivo que lleva cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos empates) y que no se rinde pese a que su permanencia sería ya un milagro: necesita ganar los 12 puntos que le quedan con resultados muy favorables en el marcador y rezar para que el Levante no sume más y que además pierda con diferencia de goles, entre otras combinaciones más rocambolescas. Con todo, los de Clarence Seedorf se agarran a la mínima posibilidad, al menos de palabra.