El Bernabéu espera ya la primera victoria

madrid. Después de dos empates y una derrota, el Bernabéu espera celebrar ya hoy la primera victoria del Real Madrid en la Liga. El rival, el Espanyol, aunque atraviesa un buen momento, lleva 21 años sin ganar en el coliseo blanco y se encontrará con un Real Madrid reforzado tras su triunfo europeo en Dortmund y que está obligado a sumar por fin tres puntos en casa, donde Zinedine Zidane confía en que la afición sea un aliado más y no se convierta en enemigo si la situación se complica.

«La afición es la de toda la vida y no queremos cambiarla. No se puede pensar que a nosotros no nos gusta jugar en casa; al contrario. Si podemos hacerlo siempre, mejor. Vamos a hacer todo para conseguir la victoria. A nuestra afición la queremos y nos gusta a todos jugar en el Bernabéu», insistió el técnico francés, que también ha reclamado a sus jugadores «hacer las cosas bien desde el inicio».

ALINEACIONES

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo ante el Borussia, también esperan el Madrid y el Bernabéu que el portugués inaugure por fin su cuenta goleadora en el campeonato liguero, aunque contra el Espanyol no tendrá en ataque la compañía de Bale, sino de Marco Asensio, ya que el extremo galés sufrió en el partido de Champions una sobrecarga muscular. También será baja de última hora Carvajal.

Será el primer partido de Asensio tras asegurarse el Real Madrid su continuidad hasta 2023, y también el primero de Cristiano, que quiere ser el mejor pagado del mundo, después de haber pasado la pelota al presidente cuando se le preguntó por su renovación.