Berizzo une al fútbol Berizzo conversa con sus jugadores durante la sesión de ayer. :: efe El mundo del balón se vuelca con el técnico del Sevilla al conocer que sufre un cáncer de prostata desde hace varias semanas COLPISA MADRID. Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:43

Eduardo Berizzo, técnico argentino del Sevilla, afronta el partido más largo y difícil de su vida ya que se enfrenta a un cáncer de próstata que, al parecer, se le diagnosticó hace ya un par de semanas. El club hispalense anunció que «los exámenes futuros permitirán decidir cuál son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento» y quiso mostrar su «máximo apoyo al entrenador en estos momentos», y desearle una «pronta recuperación». Berizzo se siente fuerte y no ha modificado su planificación de trabajo, ya que ayer dirigió la sesión preparatoria de su equipo. A día de hoy, el club andaluz no se plantea ningún cambio en el cuerpo técnico.

Deportistas, equipos y aficionados se volcaron con el entrenador en estos difíciles momentos y #FuerzaBerizzo y #AguanteToto se convirtieron en trending topic en España. Además, según fuentes del propio club, numerosos colegas de profesión del entrenador y futbolistas se pusieron en contacto con el Sevilla para pedirle el número de teléfono del Toto a fin de poder ofrecerle directamente cualquier tipo de ayuda que precisase.

Emotivo, por ejemplo, que Yeray Álvarez, quien conoce en primera persona lo que es luchar contra el cáncer, retuitease este mensaje del Athletic: «Toda la fuerza para Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla, en el partido más importante». El seleccionador español, Julen Lopetegui, se volcó con el colega que sufre una grave enfermedad. «Todo mi apoyo para Eduardo Berizzo en estos momentos delicados. Un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más». Y Sergio Ramos, capitán de 'La Roja', del Real Madrid y exdefensa del Sevilla, subrayó: «La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo».

Entre las muestras de apoyo destaca la de Yeray Álvarez, que se recupera de un cáncer de testículos

El comunicado dado a conocer por la plantilla del Sevilla pone los pelos de punta: «Nuestro entrenador tiene una dura batalla por delante y nosotros, sus jugadores, queremos ayudarle, expresarle nuestro apoyo incondicional y demostrarle que no está ni mucho menos solo en este momento. Le trasladamos algo que ha marcado a este club desde hace tiempo: 'Dicen que nunca se rinde' y ahí estaremos todos presentes para que así sea. Míster, te sobran huevos para superar todo esto. Te has ganado nuestro respeto y nuestro cariño. No estás solo en esta batalla. Un abrazo y mucha fuerza».