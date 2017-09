El Barcelona cierra el mercado sin Coutinho ni Di María Coutinho celebra un gol con Brasil. :: afp El mercado finaliza sin grandes 'bombas' y con el anuncio de una investigación financiera de la UEFA al PSG AGENCIAS MADRID. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:45

El mercado estival no generó ayer, al cierre de esta edición, grandes 'bombas' en el fútbol español. Especialmente sorprendente fue el papel del Barcelona, 'obligado' a fichar para paliar la marcha de Neymar al PSG y que confiaba en la contratación de Philippe Coutinho, pero que no logra la contratación ni del brasileño no del argentino Ángel di María.

Horas antes de saber cuál iba a ser su futuro, Coutinho se sacudía su misteriosa lesión para ser la estrella de la victoria de Brasil ante Ecuador, subiéndole el valor a esta 'canarinha' que vuela y de la que todos quieren una parte. Como quien necesita liberarse de un gran peso, el volante del Liverpool salió disparado y mordiéndose la camiseta con rabia tras coronar con un lindo tanto la mejor actuación de la noche. Sabía que medio mundo le estaba mirando, intrigado por el desenlace sobre la hora del último culebrón de un mercado de fichajes que había perdido la cabeza. Le apuntaban las mismas cámaras que le habían seguido a cada paso desde su llegada a Porto Alegre, tratando de descifrar si sus dolores de espalda eran físicos o una declaración de amor desesperada al Barcelona.

Pero ese amor no podrá ser o, al menos, deberá esperar. A última hora de ayer, el Liverpool había inscrito al brasileño en su lista de jugadores para la Premier League, lo que dejaba al Barcelona en una situación precaria.

Y algo similar se puede decir de Ángel Di María, que se queda en el PSG francés, o de Mezut Ozil, a quien también se le relacionó con el cuadro culé, pero que cumplirá contrato con el Arsenal. Ante este panorama, Albert Soler, director de deportes profesionales del Barcelona, y Robert Fernández, secretario técnico, ofrecerán esta mañana una rueda de prensa para explicar algo de difícil explicación, salvo la incapacidad culé para fichar a alguien que supla a Neymar, además de Dembélé.

De la misma forma, el hispano-brasileño Diego Costa, delantero del Chelsea y pretendido por el Atlético de Madrid, fue inscrito por el club londinense en la lista oficial para la temporada 2017-18. El atacante, que ya ha transmitido públicamente su deseo de jugar en el Atlético de Madrid esta temporada, aún no se ha incorporado a la disciplina del Chelsea una vez que Antonio Conte, entrenador del conjunto británico, no cuenta con él.

Mientras, el Alavés consiguió ayer la cesión de Munir El Haddadi tras llegar a un acuerdo con el FC Barcelona para incorporar al joven futbolista, que será una de las referencias ofensivas del club albiazul. Munir se une a otro exbarcelonista, Bojan, que llega cedido por el Stoke City.