El Barça tritura al Betis y a sus perseguidores Luis Suárez y Leo Messi celebran uno de los tantos marcados por el Barcelona al Betis. Con su triunfo en el Villamarín, los de Valverde dejan al Atlético a once puntos, al Valencia, a catorce y al Madrid, a diecinueve Messi y Luis Suárez sumaron dobletes en la 'manita' azulgrana

Lejos de levantar el pie del acelerador y tomarse algún tipo de asueto, el Barcelona parece dispuesto a sentenciar el campeonato de Liga cuanto antes, si no lo está ya. Se impuso al Betis en Sevilla con una manita, mostrando un nivel de solvencia y compromiso que dejan poco margen a la esperanza a sus inmediatos perseguidores. Once son ya los puntos de diferencia con el segundo.

En este inicio de la segunda vuelta, goleó el Barça al Betis que planteó un partido valiente y exigente, al menos hasta que le aguantó la gasolina y el líder marcó el primero. Quique Setién, que ha logrado que ver al Betis sea un gustazo, tenía bien estudiado al rival, pero a la hora de partido, el libreto saltó por los aires. Aunque daba la sensación de que el Betis podía crear peligro en cualquier momento en la portería de Ter Stegen, lo cierto es que el Barça se fue adueñando del control del juego conforme se consumían los minutos. Messi ayudó retrocediendo algunos metros para iniciar la jugada cuando fuese necesario.

Betis Adán, Francis, Mandi, Feddal, Durmisi, Javi García (Boudebouz, min. 77), Fabián (Camarasa, min. 88), Guardado, Tello, Joaquín y Sergio León (Rubén Castro, min. 73). FC Barcelona Ter Stegen, Semedo, Piqué, Vermaelen (Umtiti, min. 43), Jordi Alba, Busquets (Deulofeu, min. 81), Rakitic, Sergi Roberto, André Gomes (Paulinho, min. 65), Messi y Luis Suárez. Árbitro Jaime Latre (aragonés). Amonestó a André Gomes, Durmisi, Feddal, Luis Suárez. Goles 0-1: min. 59, Rakitic. 0-2: min. 65, Messi. 0-3: min. 69, Luis Suárez. 0-4: min. 80, Messi. 0-5: min. 89, Luis Suárez.

Ni Betis ni Barça disfrutaron de clarísimas ocasiones antes del descanso, aunque las mejores las producía el conjunto azulgrana. Especialmente enchufado estaba Sergi Roberto, al que esta vez le tocó jugar en el eje de la medular.

Con el equipo de Valverde dominando en la posesión del juego y el Betis algo más preocupado de destruir que de generar juego (Joaquín se afanaba en no dejar salir a Busquets), llegaba la lesión de Vermaelen (Umtiti tuvo que reaparecer antes de lo esperado) y algunas jugadas intensas que frenaron el ritmo con el que se venía desarrollando el choque. Respiró el Betis que pudo mantener la meta a cero en los primeros 45 minutos.

Rakitic abre la lata

Pero la gasolina y el entramado defensivo se le vino abajo casi al cuarto de hora del segundo asalto. El Barça se hizo con el balón nuevamente y los jugadores del Betis ya no llegaban tan cómodos a la presión. La jugada del gol de Rakitic fue muestra de ello y de que ser valiente ante el líder conlleva riesgos. El Barça fabricó una contra de lujo con tres toques y el croata no falló. Tanto, que el Barça se aprovechó de la brecha abierta para ampliar la ventaja. En apenas 10 minutos dejaba el choque sentenciado. Busquets, que suele ser de los más listos de la clase, reaccionó rápido a una mala salida del Betis. El pivote dejó solo a Messi para que no errara ante Adán.

Con el olor a sangre, el líder afiló el colmillo y no levantó el pie del acelerador. Con otra notable combinación entre Messi, Rakitic y Suárez, el uruguayo marcaba el tercero del duelo. El charrúa, tras un nuevo golazo de Messi, cerró la cuenta con otro señor gol y amplía así su cuenta particular que ya se asemeja más a la de anteriores campañas.

Si bien, fue Messi, dueño y señor del partido, el que volvería a mostrar que, con el balón en los pies, es imparable. Y la grada verdiblanca así lo entendió también pues terminó aplaudiendo una de sus jugadas.