EL ADIÓS DE DON ANDRÉS INIESTA «El Barça se merece lo mejor de mí y ya no podría dárselo» Andrés Iniesta, emocionado ayer durante el anuncio de su marcha del Barcelona a final de temporada. :: Albert Gea / reuters Iniesta hace oficial su decisión de dejar el club culé y la Liga a final de campaña entre lágrimas: «Me voy orgulloso y en paz» P. RÍOS BARCELONA. Sábado, 28 abril 2018, 01:05

Llegó el día. Aparentemente normal. Con alegría en el entrenamiento porque Ernesto Valverde y sus jugadores ya se han quitado el luto por la eliminación en Roma en Champions. Tras ganar la Copa al Sevilla se prepararon para sumar en Riazor ese punto que le falta al Barça para ser campeón de Liga y conquistar un doblete que servirá de homenaje a Andrés Iniesta. El manchego trabajó de forma más silenciosa de lo habitual, que ya es decir. Se estaba mentalizando para no dejarse llevar por las emociones en un acto programado al término de la sesión. Porque las apariencias siempre engañan y nada de lo que sucedió en la Ciudad Deportiva Joan Gamper era rutinario. Era el día en el que el centrocampista iba a comunicar su adiós al Barça al término de esta temporada.

Llegó decidido a superar el mal trago, pero al ver a su familia al completo, con sus padres, su hermana, su mujer y sus tres 'Balones de Oro' -«los tres tesoros que nos hemos regalado», como llamó a sus hijos-, se derrumbó desde el inicio. Con la voz entrecortada por las lágrimas, anunció lo que era un secreto a voces: deja el club a final de temporada. Pero faltaba escuchar el motivo, pues tenía firmado un contrato vitalicio que sólo él podía romper. Y lo que dijo llegó a todos los corazones porque fue una exhibición de señorío, profesionalidad y amor al club que sus compañeros (con ausencias sonadas como las de Messi y Luis Suárez, aunque habrá otro acto institucional), técnicos y directivos escucharon atentamente, quizás tomando nota de un ejemplo a seguir.

Nombre Andrés Iniesta Luján. Nacido 11 de mayo de 1984. Fuentealbilla (Castilla-La Mancha). Estatura 1,71 m. Peso 68 kg. Club FC Barcelona (2002-18). Partidos 669. Goles 57. Palmarés FC Barcelona 4 Liga de Campeones 2006, 2009, 2011, 2015 3 Supercopa de Europa 2009, 2011, 2015 3 Mundial de Clubes 2009, 2011, 2015 8 Ligas 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 6 Copas del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 7 Supercopas de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 2 Eurocopa 2008 y 2012 1 Copa del Mundo 2010 125 convocatorias (14 goles) Primera convocatoria España-Rusia (0-0), el 27 de mayo de 2006 Premios individuales 1º Mejor jugador de la Eurocopa 2012 1º Mejor jugador UEFA 2012 2º Balón de Oro 2010 3º Balón de Oro 2012

«El club que me acogió con 12 años y me lo ha dado todo se merece lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y creo que en un futuro cercano no se lo puedo dar en todos los sentidos, en lo físico, en lo deportivo y en lo mental. Honestamente, sé la exigencia que supone competir cada año en el mejor club del mundo y conozco la responsabilidad de ser capitán. Llevo 22 años aquí y me he exprimido. Voy a cumplir 34 y es ley de vida. No me perdonaría vivir una situación complicada con el club. No me lo merezco yo ni el club», explicó como pudo con los ojos vidriosos.

Quiere irse por la puerta grande y lo hará. Su final de Copa y esa Liga que está al caer se la abrirán. «Si hubiera soñado con un momento para irme hubiera elegido éste, con buenas sensaciones, peleando por títulos...», señaló. Y dio las gracias «al club y a La Masía». «Soy lo que soy gracias a todos, también a los compañeros y técnicos que me han ayudado a ser mejor cada día y a la gente que me ha mostrado su cariño. Y a mi familia», remarcó.

En el turno de preguntas, ya controló la emoción e incluso bromeó: «¿Si volveré al club en un futuro? Sí, como jugador otra vez dentro de tres años... Es broma, nos hemos dado todo mutuamente, he estado toda mi vida en un mismo club, por lo menos en la élite, y me siento orgulloso y en paz conmigo porque he intentado representar este club a nivel deportivo y humano. ¿Si me han intentado convencer para que siga? He hablado con compañeros, con el presidente, con el técnico y no hace falta que me digan que me quieren porque les he dicho que quiero llevar las riendas de mi vida».

Mejor momento

Como mejor momento se quedó con el de su debut en Brujas de la mano de Van Gaal a finales de 2002. «Es difícil quedarse con un momento por todo lo vivido, pero me quedo con mi debut en Brujas porque ese día el sueño se hizo realidad. ¿La espina del Balón de Oro? No es una espina ni me tienen que pedir perdón ahora, los premios gustan, pero no cambian mi percepción de la felicidad o del fútbol».

Y se despidió garantizando: «El Barça seguirá ganando sin mí. Otros se fueron y seguimos ganando. Hay jugadores que llevan tiempo en el club y que mantendrán el legado. Por mi parte, espero que me recuerden como un gran futbolista y una gran persona, es lo que he intentado ser». ¿Y el destino? Iniesta no aclaró si se iría a China y abrió otras opciones con una premisa: «Hay cosas por hablar del destino, pero ya dije que no competiré contra el Barça por lo que son posibles todos los escenarios que no sean Europa». No importa. Por lejos que se vaya su magia es global y nos enteraremos de sus trucos.