Atlético y Sevilla libran su batalla sobre el campo y en los banquillos Diego Costa atendió a la prensa a su llegada a Madrid y hoy estará en el palco del Wanda Metropolitano para el Atlético-Sevilla. :: efe JAVIER VARELA MADRID. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:31

Atlético y Sevilla pugnarán por mucho más que los tres puntos en el partido que abre la sexta jornada. Es un duelo entre el segundo y el tercero de la clasificación liguera, cuya rivalidad de los últimos años ha ido en aumento a medida que ambos han peleado por cotas mayores. También entre Diego Simeone y Eduardo Berizzo, que mantienen una relación fría. Un duelo entre dos clubes que se disputaron el pasado año la tercera plaza. Y un choque entre los dos equipos que fueron protagonistas de uno de los fichajes del verano, el de Vitolo.

Los rojiblancos afrontan el choque con la moral por las nubes gracias a las dos victorias consecutivas ante Málaga, en el estreno del Metropolitano, y ante el Athletic que les permite seguir con la condición de invictos. Además, contarán con el apoyo desde el palco de Diego Costa, tras cerrarse su fichaje, algo que no quiere que despiste a nadie Simeone: «Lo único que me importa ahora es el Sevilla». Con Griezmann recuperando su mejor versión, Correa con olfato de gol y la seguridad defensiva mostrada en los últimos choques, el Atlético afrontar el partido con el objetivo de sumar su segunda victoria en casa y auparse a la segunda plaza de la tabla. El que no estará será Torres, fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Por su parte, los sevillistas llegan a Madrid con el objetivo de mantener la racha -suma cuatro victorias consecutivas sin encajar un gol- y firmar su mejor arranque liguero. Los de Berizzo superarán el arranque del Sevilla de Manolo Jiménez en la campaña 2019-10 -15 puntos en seis jornadas- si consigue la victoria ante los de Simeone. Algo que se antoja complicado si vemos los precedentes. El Sevilla no gana en el feudo rojiblanco desde la 08-09 y desde entonces ha visitado en nueve ocasiones al Atlético (8 veces en Liga y una en Copa) y sólo ha sido capaz de sumar cuatro empates y ha encajado cinco derrotas.

Pique en el banquillo

El partido también será una nueva oportunidad de ver el duelo de banquillo entre Simeone y Berizzo. Dos técnicos con ideas futbolísticas similares, a los que les enfrentó el fichaje de Augusto por parte del Atlético. La operación rojiblanca no le sentó bien al argentino del Celta que le dejó claro a Simeone su postura. Desde entonces, ausencias de saludos efusivos en público, tensión y pocas palabras entre ellos. Sin embargo, el técnico del Atlético destacó el trabajo de sevillista: «El Sevilla viene con registros muy buenos. Berizzo es un entrenador con jerarquía,», señaló Simeone.

También habló Berizzo sobre su colega y lo hizo para elogiarle. «El Atlético juega a la manera de Simeone, su entrenador. Es algo que todo técnico persigue», antes de reconocer que «somos rivales directos, pero mi idea es ganar siempre», dijo.