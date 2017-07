Mercado El Atlético ficha a Vitolo tras prestarle los millones de su cláusula Vitolo en un partido con el Sevilla. / AFP En una jugada a tres bandas, el canario jugará hasta enero en Las Palmas como agente libre y comenzará el año de rojiblanco JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 5 julio 2017, 13:35

Víctor Machín Pérez 'Vitolo' deberá vestir de amarillo para acabar haciéndolo de rojiblanco, como es su deseo. El de momento jugador del Sevilla es el objetivo prioritario de Diego Simeone para la próxima temporada, pero la sanción de la FIFA que obliga al Atlético a no inscribir a jugadores -que sí fichar- hasta el próximo mes de enero ha obligado a tener que hacer una operación de ingeniería financiera para que no haya ningún resquicio legal que puede provocar una nueva sanción del máximo estamento futbolístico al Atlético por 'incumplir' la sanción. Esa sanción impide inscribir al club jugadores, pero no ficharles. Podrían estar sin jugar, como sucedió en el Barcelona con Arda Turan y Aleix Vidal, pero es algo que ninguna parte desea.

Por eso, para que Vitolo acabe jugando en el Metropolitano a partir de enero en plena forma y no despierte las sospechas de la FIFA, que le impide mover jugadores: no puede haber cesiones, ni fichajes, ni nada extraño. En una jugada a tres bandas, Vitolo comprará su libertad con un 'préstamo' del Atlético por el importe de su cláusula - algo legal según el código civil y evitaría los impuestos que tiene una 'donación', lo que le convertiría en un jugador libre para fichar por el equipo que quiera. Y ahí es donde aparece la UD Las Palmas, como puente hasta el mes de enero, momento en el finaliza la sanción al Atlético y cuando los rojiblancos comprarán al futbolista, que llegaría al Atlético de nuevo como agente libre. Un contrato temporal en el equipo de su vida como paso previo para conseguir el contrato de su vida.

Miguel Á. Ramírez: "Ayer tuve la reunión con Miguel Ángel Gil y me explicó la operación de Vitolo". #ElLarguero — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 4, 2017

Así lo confirmaba el presidente de la entidad canaria Miguel Ángel Ramírez: «El Sevilla no quiere venderle y la única manera que tiene de salir es depositando la cláusula de rescisión». Por ello, el mandatario se desplazó a Madrid para cerrar los flecos de la operación con Miguel Ángel Gil Marín: "Parece que la operación saldrá adelante y le saqué el compromiso de que forme parte del equipo hasta mercado de invierno. Se espera que la operación salga adelante, se pague la cláusula de 35.700.000 euros y luego sea presentado para que posteriormente se incorpore a la pretemporada».

Todos 'ganan'

Una jugada a tres bandas en la que todos los implicados salen beneficiados. El Sevilla recibiría el importe de la cláusula del jugador -que no tiene IVA- demostrando que es el internacional el que se quiere marchar. Mientras, el Atlético podría tener a Vitolo a partir del mes de enero -para la segunda parte de la Liga, de la Champions League y en la Copa del Rey- como es el deseo de su entrenador. Por su parte, Las Palmas tendrá seis meses a un jugador de primer nivel, que siente los colores y que conoce el club y a la plantilla y además ingresará en la operación 5 millones de euros gracias a una cláusula que se guardaron por el 12% de la futura venta del jugador (en torno a 4,3 millones). Y por último, el futbolista cumpliría su deseo de fichar por el Atlético y no estar parado hasta enero con un Mundial a la vuelta de la esquina y siendo uno de los jugadores que cuenta en los planes del seleccionador Julen Lopetegui de cara al Mundial de Rusia.

Mientras en el Atlético, que ha consultado con varias instituciones (FIFA, UEFA, FEF) y expertos juristas, esperan que la operación se cierre sin problemas y sin despertar la suspicacia de la FIFA, en Las Palmas ya celebran la llegada del hijo pródigo aunque sea por cinco meses. «Para la UD Las Palmas tener a un futbolista como Vitolo sería un cuento de hadas, estamos muy motivados e ilusionados», señaló Juan Carlos Valerón, miembro del equipo técnico del conjunto isleño. Cada paso de la operación es legal, por lo que todo apunta a que es improbable que la FIFA pueda volver a sancionar al Atlético por este fichaje, ya que el jugador sólo estará inscrito en dos equipos, a no ser que considere que está vulnerando el espíritu de la norma.