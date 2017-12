El Atlético confía en Griezmann para superar a una Real deprimida Simeone conversa con Griezmann. :: efe El delantero ha recuperado el olfato goleador y ha crecido junto a Gameiro JAVIER VAREAL Sábado, 9 diciembre 2017, 00:01

madrid. El mejor Atlético de la temporada recibe en el Wanda Metropolitano a una Real Sociedad en horas bajas, deprimida tras su eliminación copera ante un Segunda B y que no ha sido capaz de sacar nada positivo en sus últimas cuatro visitas al equipo rojiblanco. Los de Simeone han completado un mes de noviembre casi inmaculado, con cuatro victorias y un empate, y sin haber encajado un solo gol. Pero llega diciembre con el objetivo de mantener la tercera plaza antes del parón navideño y con el deseo de conseguir meterse en los octavos de final de la Champions. Pero ese será el martes y ya saben que en el Atlético se va 'partido a partido'.

Y el partido de este sábado será ante la Real Sociedad, un equipo con «muchas virtudes y con jugadores de ataque muy variados, por dentro, por fuera, buen juego aéreo... Trabaja en equipo bien», como advertía Simeone en la previa. Los rojiblancos reciben al equipo vasco tras haber recuperado la mejor versión de Griezmann, que firmó un doblete ante el Levante en la última jornada de Liga, y con un Gameiro que parece haber rehabilitado a su compatriota. «Los números hablan por sí solos. La sociedad entre Gameiro y Griezmann la marcan los números, no yo. Se dan pases, convierten... Griezmann se siente más cómodo con Gameiro. Sobre todo en el juego asociativo. No lo digo yo, lo dicen los números y esos no mienten», reconocía Simeone.

El partido será especial para el francés, que se mide al que fuera su equipo desde pequeño y al que ya le ha marcado tres goles vistiendo de rojiblanco. No así para Gaitán y Vrsaljko, dos de los descartes de Simeone y que parecen estar en la rampa de salida del conjunto atlético para el mercado de invierno.

Enfrente tendrán a una Real que llega con muchas dudas tras la eliminación copera y con Eusebio en entredicho tras haber ganado sólo un partido de los últimos cuatro. Además, la historia tampoco ayuda, ya que en sus últimas cuatro visitas al Vicente Calderón, el equipo vasco salió derrotado. Pero esta vez será en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético acumula tres empates consecutivos en la Liga.

Con intención de hacer borrón y cuenta nueva y «mirar hacia adelante» tras la debacle copera llega la Real. «Tenemos que darle la vuelta a lo que pasó y centrarnos en lo siguiente, porque tenemos todavía cosas importantes que hacer durante la temporada y, de alguna manera, compensar a nuestra afición de la decepción que le dimos el otro día», señaló Sacristán.

Adnan Januzaj se suma al sancionado Diego Llorente en la lista de bajas de Sacristán, tras no recuperarse de la fuerte faringitis que sufre desde el pasado miércoles. Sí podrá contar con uno de los jugadores de moda de la Liga, Álvaro Odriozola, al que Competición le retiró una de las tarjetas amarillas que provocaron su expulsión en el último partido de Liga.