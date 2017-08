El Athletic quiere mantener su buen arranque ante un Getafe de regreso Ziganda da instrucciones a sus juagdores. / El Correo Ziganda no hará muchas rotaciones a pesar de haber jugado el jueves en Grecia ante el Panathinaikos EFE Bilbao/Getafe Domingo, 20 agosto 2017, 02:13

El Athletic Club espera mantener este domingo en San Mamés frente a un Getafe de regreso en LaLiga Santander su buen arranque de temporada en las previas continentales que tiene que superar para estar en la Fase de Grupos de la Liga Europa, un objetivo ya casi asegurado tras la increíble remontada del jueves en Atenas ante el Panathinaikos.

Fueron seis minutos mágicos en medio del sofocante calor que azotaba el Apostolos Nikolaidis con tres goles que abatieron a un rival que se las prometía felices con el 2-0 a la hora de partido.

Pero Iker Muniain se enrabietó, Aritz Aduriz sacó el mazo y el Athletic ya casi se ve ya donde quería en Europa y con el nuevo proyecto con José Ángel 'Cuco' Ziganda en el banquillo, de momento, viento en popa y a toda vela.

Y así espera seguir mañana al amparo de una Catedral en la que goleó en su estreno como técnico del primer equipo (3-0 al Dínamo de Bucarest) y de una acreditada pareja de ataque Aduriz-Raúl García, que suman ya 5 goles oficiales sin haber comenzado el curso liguero.

Junto a ellos se espera ante el Getafe ya de inicio a Iñaki Williams, quien llegó a la pretemporada más tarde junto a Kepa Arrizabalaga por su participación en el Europeo Sub-21.

Precisamente el joven meta de Ondarroa es el único confirmado por Ziganda como titular para mañana dentro de la rotación que mantendrá entre palos. Iago Herrerín jugará las competiciones de Copa.

No se esperan muchos cambios más en el once a pesar de que del choque del jueves no habrán pasado ni tres días y jugadores como Laporte, Vesga o Muniain acabaron algo tocados. Las rotaciones, de haberlas, se presumen más para el domingo próximo en Eibar, que será el cuarto partido en diez días.

Toso ello, en todo caso, deberá refrendarlo el técnico, que aún no ha avanzado nada en ese sentido y podría introducir algún cambio más que el de Williams por Lekue, este titular en Atenas.

Estreno de Bordalás en Primera

Bóveda por Etxeita en el centro de la defensa y San José o Mikel Rico por Vesga en medio campo son dos opciones más que factibles para refrescar el equipo con un cambio por línea a la espera de saber el rol definitivo que tiene pensado Cuco para los prometedores jóvenes Núñez y Córdoba, y los más avezados Aketxe y Sabin Merino.

Enfrente estará el Getafe, que ha regresado a Primera solo una temporada después de perder la categoría. Lo ha hecho de la mano de José Bordalás, un entrenador experto en sacar el máximo rendimiento a sus equipos y que ya ascendió en 2016 al Alavés, aunque el club vitoriano decidió prescindir de él justo después. Con el Elche y el Alcorcón también estuvo cerca, pero cayó eliminado en las eliminatorias de promoción en 2011 y 2013, respectivamente.

De esta forma, Bordalás ha podido cumplir al fin su sueño de convertirse en entrenador de Primera. La difícil misión que tiene ahora es lograr la permanencia e intentar no pasar muchos apuros.

Para ello tiene a su disposición a una plantilla bastante competitiva, con una buena mezcla de jugadores veteranos como 'Cata' Díaz (38 años), Sergio Mora (37) o Jorge Molina (35), que se unen a jóvenes valores como Álvaro Jiménez (22), Amath N'Diaye (21), Mathías Olivera (19) o Mauro Arambarri (21), todos ellos debutantes en la categoría.

El fichaje 'estrella' ha sido el centrocampista japonés Gaku Shibasaki, procedente del Tenerife y que ya ha dejado durante la pretemporada destellos de su calidad en la antesala de lo que será su estreno en la Primera española.

Para este primer encuentro, José Bordalás ha descartado por decisión técnica a dos centrales, el argentino Daniel 'Cata' Díaz y el uruguayo Emiliano Velázquez, por lo que todo apunta a que la pareja que liderará la zaga será la formada por Bruno González y Juan Cala.

Para la delantera, Bordalás seguirá confiando previsiblemente en Jorge Molina, autor de 22 tantos el pasado curso.

Alineaciones probables:

Athletic: Kepa; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Muniain; y Aduriz.

Árbitro: Melero López Getafe: Guaita; Damián Suárez, Bruno, Cala o Djené, Molinero; Álvaro Jiménez, Bergara, Sergio Mora, Gaku; Portillo; y Jorge Molina.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Campo: San Mamés.

Hora:18:15