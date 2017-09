Primera Asensio: «Nos pareció extraño que Neymar se fuera del Barcelona» Marc Asensio, en 'El Partidazo de Cope'. El jugador del Real Madrid desvela que le llamó «Van Nistelrooy para que jugase con Holanda, pero no lo dudé» COLPISA Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 11:07

Marco Asensio es el futbolista de moda. El jugador del Real Madrid es feliz en el equipo blanco y no se plantea cambiar de aires: "Tengo un precio y no creo que me mueva de aquí porque estoy feliz", confesaba de forma rotunda. Además, al ser preguntado que cuánto valía, Asensio fue claro: "Lo que ponga en mi cláusula", justo antes de aclarar que "no me iría al PSG. Estoy muy feliz aquí".

El madridista, en una entrevista en 'El Partidazo de Cope', desveló la posibilidad que tuvo de marcharse al Barcelona, pero que finalmente fue el Real Madrid el que apostó por él. "Debuto con el primer equipo del Mallorca y aparece el Barça, pero no se hizo y yo encantado de estar en el Real Madrid y poder defender esta camiseta", confesó. Una situación que le hizo pasar "días muy complicados. Cuando me llamó Horacio (su representante) y me dijo que estaba interesado en mí el Real Madrid, dije que sólo quería jugar allí".

Un fichaje que se cerró después de que cuando era pequeño tuviera problemas con las rodillas por el crecimiento. so que tuvo problemas en las rodillas. "Empecé a notar dolores en las rodillas, me salieron bultos y el dolor no me dejaba jugar a fútbol", señaló. De hecho, los dolores eran tan fuertes que "a veces no podía ni caminar", aunque nunca pensó en "dejar el fútbol" porque fue "a varios médicos y me dijeron que eso sólo se cura creciendo".

Zinedine Zidane apostó por él la temporada pasada y poco a poco se fue ganando un hueco en el equipo, pero reconocía que es complicado porque "la ambición de cada futbolista es jugar todo, pero también hay que entender que hay más jugadores y que la plantilla es muy larga". Eso sí, siempre le estará agradecido al técnico francés, que incluso llegó a decirle que "nunca había visto una pierna izquierda como la mía. Me quedé un poco impresionado", desveló.

Ahora es una pieza importante en el Real Madrid y en la selección española, pero Holanda estuvo interesada en que jugara con la ‘orange’, ya que su madre era holandesa. "Me llamó Van Nistelrooy para que jugase con Holanda y estuve hablando un rato con él", desveló. "Luego me pasó al seleccionador y me dijo que me querían a toda costa, pero no dudé y me decidí por la selección española", aclaró.

Por último, reconoció que en el vestuario del Real Madrid se quedó sorprendido por la marcha de Neymar del Barcelona. "Nos pareció extraño que Neymar se fuera del Barcelona. Era un jugador importante para ellos y que no pudieran retenerlo es un poco raro, pero allá ellos".