«He aprendido a sufrir disfrutando»

Pablo Hervías (Logroño, 08/03/1993) goza de una merecidas vacaciones. El pasado fin de semana conseguía con el Valladolid el ascenso a la Primera División en unos 'play off' en los que fue decisivo. Vive su mejor momento como futbolista y al hablar del futuro prefiere ser cauto.

- ¿Es este el mejor momento deportivo?

- Puede ser...

- ¿La mayor alegría como futbolista?

- Seguro. Hemos logrado un ascenso a Primera División después de una temporada tan irregular, en la que muchos nos daban por muertos. El final de temporada ha sido una maravilla, una pasada. Es mi primer día de vacaciones y todavía cuesta creérselo.

- ¿Perdura la resaca?

- No, no dura mucho. Bueno, un poco, sí (risas). Hoy (por ayer) me he echado una siesta de dos horas.

- ¿Cómo fueron esas celebraciones en Valladolid?

- Se podrá imaginar. Jugamos el sábado, ascendimos con fiesta en el Zorilla. El domingo por la mañana fuimos a la Diputación, al Ayuntamiento, comida, paseo en barco por el Pisuerga, bus descapotable... Un día muy largo, mucho cansancio, pero maravilloso, lleno de felicidad.

- Después de una temporada irregular, fue pieza clave en los 'play off' con goles y asistencias muy importantes.

- Fue muy ilusionante, fueron momentos únicos. Había mucha ilusión en la ciudad, con el campo lleno. En los entrenamientos la gente te daba ánimos. Viví el 'play off' con muchas ganas. Desde el primer día contra el Sporting fue único, con un gol y dos asistencias. Luego ganamos en Gijón dando un golpe de autoridad tremendo. Después vencimos por 0-3 en Soria, una auténtica pasada. Y la fiesta del sábado fue un sueño.

- ¿Qué va a hacer la próxima temporada? ¿Eibar, Valladolid...?

- Ahora mi futuro son mis vacaciones. Las cosas como son. En principio vuelvo al Eibar, que me ha dado una semana más de vacaciones porque he estado compitiendo hasta ahora. Lo que pasa es que las puertas del Valladolid las tengo abiertas.

- Tiene 25 años de edad. ¿La Primera División era algo que esperaba con ansiedad afrontar?

- Ya estuve en Primera hace unos años.

- Sí, pero poder contar en una temporada con más regularidad...

- Tengo muchas ganas. Y estoy muy contento por ello. Ahora quiero disfrutar de las vacaciones porque me las he merecido. Ya tendré tiempo para pensar en lo demás.

- Usted que ha experimentado jugar en Primera y en Segunda. ¿Existen muchas diferencias entre ambas categorías?

- No hay tanta diferencia. Igual en Primera la pelota va más rápida, hay más calidad. En Segunda División hay menos espacios porque los equipos son muy tácticos.

- ¿En quién pensó en el momento del ascenso?

- Me acordé de mi familia, de mis amigos, de mis padres, de mi novia, de la gente que ha estado siempre a mi lado en los momentos buenos y en los malos.

Los consejos de su padre

- ¿Viajaron sus padres a Valladolid el sábado?

- No pudieron ir a Soria porque trabajaban pero sí viajaron a Valladolid.

- Su padre Eloy también fue jugador de fútbol. ¿Recuerda algún consejo que le haya dado?

-Recuerdo uno: que trabaje siempre la pierna izquierda, la mala. Cuando era pequeño, en el campo de fútbol de casa yo ya tiraba con la zurda. Con las demás cosas del juego me deja bastante tranquilo.

- ¿Cómo se describiría como futbolista?

- Soy un futbolista rápido, desequilibrante, que siempre busca encarar al rival. También tengo buen golpeo, pero sobre todo me considero un futbolista muy trabajador y que siempre quiere mejorar.

- ¿Desde fuera de Logroño sigue el fútbol regional?

- Ahora un poco menos. Sigo la actualidad de la UD Logroñés y la Tercera División. Me he alegrado mucho del ascenso del Calahorra a la Segunda B porque tengo allí a algunos amigos jugando. Esta temporada fui a ver el partido de la UD Logroñés contra el Sporting B.

- ¿Qué sueño tiene como futbolista? ¿Cómo se ve en cinco años?

- Siempre he dicho que quiero disfrutar del fútbol. No quiero pensar en todas esas cosas, sólo quiero disfrutar del día a día. No me pongo más objetivos que ese.

- ¿Se puede disfrutar como profesional?

- Fíjese cómo he disfrutado este año. Por supuesto que se puede disfrutar. También se sufre, pero he aprendido a sufrir disfrutando.