«Si se va Andrés el club saldrá adelante» Martes, 17 abril 2018, 00:36

Ernesto Valverde fue preguntado por el adiós de Andrés Iniesta, que se espera sea anunciado tras la final de Copa. «Aún no se ha producido y no sé lo que va a suceder, pero el club saldrá adelante como en tantas otras ocasiones», apuntó antes de explicar las razones por las que le sustituyó ante el Valencia. «Depende de cada partido, me gusta ir reservándolo porque es muy importante. Le cambio cuando las cosas están más o menos bien y tenemos el partido resuelto. Además, quería que le aplaudieran».