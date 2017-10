LIGA SANTANDER Amigos para siempre Benzema y Cristiano Ronaldo celebran un gol del francés en un partido de la pasada campaña. :: efe Francés y portugués no habían coincido en el once del Madrid desde Cardiff; su primer día juntos se tradujo en el primer gol del luso en liga El regreso de Benzema alivia a Ronaldo, que recupera así a su mejor socio ÓSCAR BELLOT MADRID. Lunes, 16 octubre 2017, 00:32

«Para mí, un delantero moderno no es sólo gol. Hay que participar en el juego, abrir espacios para otros, dar asistencias». Karim Benzema, con su estelar actuación ante el Getafe, volvió a constatar lo acertado del alegato que realizó el día que firmó su renovación con el Real Madrid. Alejado de los terrenos de juego desde que cayese lesionado ante el Levante en la tercera jornada, el francés despejó el horizonte de los blancos en otro día borrascoso en lo futbolístico y, de paso, devolvió la sonrisa a Cristiano Ronaldo, con quien no coincidía desde la final de Cardiff. Cierto es que el pase que permitió al luso marcar por fin en Liga se lo dio Isco, pero no menos evidente es que el portugués respiró cuando vio en el once al que siempre le facilita el trabajo.

Siete partidos de Liga acumulaba el Real Madrid sin que el '7' y el '9' compartiesen jornal. La sanción de la Supercopa impidió al luso vestirse de corto en los cuatro primeros y cuando por fin pudo hacerlo, el galo convalecía de su lesión. Privados el uno de la compañía del otro, a ambos se les nubló la mente de cara a puerta. Al Getafe le tocó lidiar con el retorno de la dupla y acabó pagándolo con una derrota en la que los dos mojaron.

Nada nuevo bajo el sol. Desde que aterrizasen juntos en 2009, Cristiano y Benzema han compartido el césped durante 20.362 minutos, algo más de 339 horas de fútbol que les han servido para cocinar 70 goles en comandita. 42 de ellos han llevado la firma del de Madeira a pase del ex del Olympique de Lyon. Los 28 restantes se los ha servido el '7' al '9'. De los 313 encuentros que han compartido, han salido victoriosos en 221, un 70,6% del total, con 50 empates (15,9%) y 42 derrotas (13,4%). Han ganado tres Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Mundialitos, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España. Catorce trofeos en los que ha dejado su impronta una sociedad que no tiene trazas de disolverse antes de 2021, año en que vencen sus contratos con el Real Madrid.

No se había cumplido el primer cuarto de hora en el Coliseum Alfonso Pérez cuando ya dejó claro Benzema su afán por alumbrar el camino hacia el gol de su amigo, sirviéndole tras controlar con elegancia un balón para que el luso probase a Guaita. Casi siempre más feliz cuando da una asistencia que cuando ejecuta, Benzema tuvo que acabar resolviendo por sí mismo mientras Cristiano rumiaba sobre su peor inicio goleador en Primera. El alivio inicial de ver a su preciado compañero derivó paulatinamente en desesperación, especialmente cuando falló una ocasión pintiparada en el segundo tiempo. Al final fue Isco quien le sacó de la depresión sirviéndole un preciso pase que el '7' convirtió con un derechazo. Respiró el crack y con él todo el equipo. Benzema, que para entonces calentaba el banquillo, era más consciente que nadie de la importancia de esa diana. No en vano, ni él sería quien es sin Cristiano, ni el cuatro veces Balón de Oro se reconocería sin su más ferviente aliado.