PRIMERA DIVISIÓN «Me aficioné al fútbol jugando con mis amigos para divertirme» Víctor López golpea al balón en un partido del Alavés ante el Formentera. :: efe El futbolista riojano, que debutó el pasado fin de semana en Primera, recuerda que no todo en el fútbol base es «ganar ligas» Víctor López Jugador del Alavés ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 17 mayo 2018, 20:13

«Fue todo de repente. Fui citado, como otra convocatoria cualquiera. Y en el hotel, durante la charla, Abelardo dio la alineación y me dijo que salía de titular».

Con esta tranquilidad relataba el futbolista Víctor López (Logroño, 12/05/1997) su debut en Primera División con el Deportivo Alavés. El riojano nunca olvidará el partido Málaga-Alavés de la antepenúltima jornada de la temporada 2017/18. Fue su estreno en la máxima competición del fútbol nacional, de la mano de Abelardo. «Cuando estábamos cambiándonos, antes de empezar a calentar, el míster me dijo que jugase tranquilo, como venía entrenando, y que tuviese desparpajo, que no tuviese miedo porque no había nada que perder».

Víctor López jugó sesenta minutos contra el Málaga y tuvo la gran fortuna de dar la asistencia del primer gol. «Tuve la suerte de que el primer balón que toqué fue una asistencia de gol. Y eso te ayuda a entrar en el partido con buen pie», reconoce el futbolista riojano. A pesar del éxito en su estreno en Primera, Víctor López tiene los pies en el suelo y no confunde su rol en la entidad babazorra: «Tengo un año más de contrato con el Alavés. Con el equipo de Tercera hemos quedado terceros y ahora tenemos el 'play off' de ascenso. Sigo entrenándome con el primer equipo y, si no me convocan, juego con el filial. A ver si ascendemos este año. El año que viene ya veremos qué pasa».

LAS FRASES «Fue todo de repente, Durante la charla en el hotel, Abelardo me dijo que sería titular» «Puedes jugar en un equipo que es quinto y mejorar; puedes golear en cada partido y no mejorar»

«Y gracias al @CP_Calasancio. Ayer se rubricó que la decisión de jugar, divertirme y formarme junto a mis amigos en el club de mi cole hasta los 16 años, edad suficiente para salir fuera de casa, fue la mejor opción para lograr mi sueño. A veces en la base, no todo es ganar ligas». Así se expresó en Twitter Víctor López, formado en la cantera de Calasancio, al día siguiente de su estreno en Primera.

El futbolista quiso animar a los chicos que actualmente juegan en el conjunto colegial y, por extensión, en equipos modestos. «Gracias a que me formé en el Calasancio he podido llegar a Primera. Porque allí jugaba con mis amigos para divertirme. Y así es como en el día a día me aficioné al fútbol y puse todo mi empeño en llegar a Primera. A los chicos que ahora están en el Calasancio les digo que no se preocupen porque no ganen muchas ligas o estén clasificados en la mitad de la tabla, eso no tiene nada que ver para tu mejora. Puedes quedar quinto o sexto y seguir mejorando. Y otros clubes, en los que quedan campeones ganando por goleada, no se mejora nada. Que estén tranquilos, que jugando en el Calasancio también se puede llegar lejos».

El jugador sabe bien de lo que habla. De los 5 a los 16 jugó en el Calasancio. Luego fichó por el Zaragoza pero sólo estuvo tres meses, apenas cinco partidos de liga. Volvió a Logroño y fichó por la UDL, en el equipo de División de Honor. Allí estuvo dos años, hasta los 18. Y entonces, cuando empezó la universidad (Tercero de Trabajo Social) se marchó a Vitoria y fichó por el Alavés.

Ernesto López, hermano pequeño de Víctor, ya ha debutado con la selección española Juvenil de balonmano. Preguntado por el posible pique entre hermanos, Víctor es muy claro: «Pique, no. Estamos muy orgullosos de que cada uno esté triunfando o por lo menos disfrutando en su deporte. Y pique no hay, orgullo de hermano, muchísimo».