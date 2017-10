Primera El gol abandona al Atlético Luciano Vietto se lamenta en el partido ante el Elche. / Efe Entre Griezmann, Correa, Gameiro, Vietto, Torres y Carrasco sólo suman diez goles en 13 partidos JAVIER VARELA Madrid Jueves, 26 octubre 2017, 16:16

El Atlético tiene un problema, como mínimo, de puntería. Fue evidente ante el Elche, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En el Martínez Valero, los de Simeone remataron hasta 18 veces y sólo lograron un gol, cuando podían haber salido de la ciudad ilicitana con una contundente victoria, seguramente la eliminatoria resuelta y un refuerzo moral a la autoestima de dos de sus delanteros. Sobre todo de Luciano Vietto, que tuvo hasta cuatro mano a mano ante el portero del Elche y no fue capaz de acertar con la portería en ninguno.

En los trece primeros partidos de la pasada temporada, el equipo colchonero había marcado 28 goles, 12 más de los que suma en esta campaña. Unas cifras que dejan en evidencia el olfato goleador de un equipo que sólo marca cada 73,12 minutos y que demuestra que ni Antoine Griezmann, ni Kevin Gameiro, ni Vietto, ni Fernando Torres, ni Ángel Correa, ni Carrasco están a la altura. El puesto del delantero, como el de portero, es uno de los que más confianza necesita en el fútbol y en este Atlético, de momento, nadie parece contar con ella. Salvo Griezmann, que parece fijo, Simeone ha probado con hasta cinco compañeros para el francés que, junto a Correa y Carrasco, encabeza la lista de goleadores del equipo con sólo tres tantos. Una cifra muy pobre para las alturas en las que ya estamos.

De hecho, del resto de delanteros del equipo, sólo Gameiro ha logrado un gol, el del pasado domingo en Vigo, mientras que Torres y Vietto no se han estrenado. Thomas y Koke, con dos goles cada uno, junto a Giménez y Saúl completan la lista goleadora más pobre de la 'era Simeone'. El técnico, tras el empate copero, reconoció abiertamente que hay un problema con el gol, pero pidió «seguir trabajando e incitar a los delanteros a que sigan igual». Y es que la falta de gol es evidente si vemos que en 13 partidos el Atlético ha hecho 128 remates, lo que significa que necesita 8 para hacer un gol. Donde más lo está notando es en la Champions, en la que ha realizado 35 remates a puerta -11,67 por partido- para conseguir un solo gol, y de penalti. En la Liga, la situación es mejor a pesar de haber hecho 75 remates -8,03 por encuentro- para firmar 14 goles, mientras que en el único partido copero disputado hasta ahora el Atlético hizo 18 remates para lograr un solitario gol. Hay ocasiones, pero no hay gol. «Me preocuparía que no tuviésemos ocasiones porque un equipo siempre necesita tenerlas. El gol llegará, son jugadores que tienen gol, hay que seguir insistiendo y tener paciencia y, cuando entre alguna, seguramente entrarán más fácil las que vengan», insistió Simeone.

Vietto y Torres, en blanco en Elche

El más señalado tras lo ocurrido en Elche es Luciano Vietto. El argentino tuvo hasta cuatro opciones ante el portero y se fue de vacío, como le ha ocurrido en los últimos 1364 minutos que ha vestido la camiseta rojiblanca. Vietto lleva 10 remates esta temporada (cuatro en Liga y Copa con dos en Champions ), pero no marca para el Atlético desde el 8 de diciembre de 2015, en Da Luz ante el Benfica. De los siete partidos que ha jugado esta campaña, sólo en Elche tuvo 90 minutos, y en el resto ha estado en la grada. De hecho, desde que llegara al conjunto rojiblanco sólo ha logrado tres goles en 35 partidos (1 tanto cada 603 minutos). Su compañero de ataque el miércoles, Fernando Torres, tampoco sabe lo que es celebrar un gol desde agosto. El 'Niño' ha disputado sólo 311 minutos repartidos en nueve partidos, en los que ha realizado sólo 7 remates (uno en Liga, tres en Champions y Copa) y sólo en dos -Girona y Elche- ha sido titular. El '9' del Atlético acumula 346 minutos sin marcar un gol, algo que no hace desde el último partido en el Calderón, cuando hizo un doblete al Athletic.

Pero las cosas no le van mucho mejor al resto de delanteros. Griezmann, que debería ser el que tirara del carro goleador y llevara el peso ofensivo del equipo, está muy lejos de su mejor versión. El 'Principito' ha rematado 21 veces (14 en Liga y 7 en Champions) para conseguir tres goles en los 825 minutos que ha disputado. Los números dicen que es el delantero que goza de la confianza de Simeone (de los 10 partidos que ha disputado 6 han sido completos), pero ya lleva un mes sin celebrar un gol desde que lo hiciera ante el Chelsea y de penalti. Su compatriota Gameiro ha estado desaparecido en el primer mes y medio de la temporada, por lo que sólo ha participado en cuatro partidos (160 minutos) aunque ninguno completo. El francés marcó su único gol el pasado domingo en Vigo y ha rematado 14 veces (12 en Liga y 2 en Champions).

Correa, de ida y vuelta

El segundo ariete con más minutos en este inicio de temporada es Ángel Correa -662- a pesar de pasar de titular a suplente con mucha facilidad y de no haber disputado los 90 minutos en los diez partidos en los que ha participado. El argentino ha hecho 12 remates (10 en Liga y dos en Champions) y suma tres goles pero no marca desde que lo hiciera en San Mamés el pasado 20 de septiembre: ya suma 340 minutos en blanco. El quinto elemento de la armada atlética es Yannick Carrasco. El belga no es delantero, pero ha tenido que asumir esa responsabilidad en varios momentos de la temporada y es el que mejor lo ha hecho si tenemos en cuenta que ha logrado tres goles en 12 remates (10 en Liga y 2 en Champions). Acumula 674 minutos y ha participado en 11 encuentros -sólo dos fueron completos- pero como le ocurre a sus compañeros ya suma 275 minutos sin marcar (no lo hace desde el duelo ante el Sevilla en el Metropolitano).

La solución para estos problemas de gol, ya que desde que Simeone está en el cargo nunca había marcado tan poco su equipo, parecen tener un nombre, Diego Costa, pero hasta enero no se podrá contar con él y hasta entonces Diego Simeone necesita que sus hombres de ataque recuperen el olfato. De no hacerlo, la solución llegará tarde.