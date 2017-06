Isco: «¿La renovación? Estamos cerca»

Isco fue uno de los jugadores destacados en el partido de España ante Macedonia, de la sexta jornada de la clasificación para el Mundial de Rusia. El madridista reconoció estar contento “por la confianza del míster y los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. He terminado la temporada muy bien. La confianza es clave para cualquier jugador, me he sentido muy cómodo a pesar de ser un rival que nos ha puesto las cosas complicadas y ahora a descansar".

El jugador del Real Madrid también habló del encuentro ante Italia. "Va a ser el partido más importante del grupo, pero lo jugaremos en casa, en el Bernabéu. Seguro que va a ser un fortín", concluyó.

Sobre si ha sido su mejor temporada desde que llegó al Real Madrid, el malagueño confesó que “puede ser, quizá porque he terminado muy bien, porque el Madrid ha hecho una temporada histórica. Al final cuando los resultados colectivos salen bien, potencian el resultado individual. Me voy muy contento del trabajo que he hecho y de los tres puntos de hoy”. Además, añadió que “me encuentro muy cómodo. Tengo la suerte de estar con los mejores tanto en el Madrid como en la Selección. Me queda mucho fútbol y muchos años para mejorar. Y espero que así sea”.

Y sobre su futuro en el equipo blanco, con el que tiene contrato hasta junio de 2018 y con el que espera renovar, señaló que “ya lo llevo diciendo. Estoy muy contento en el Madrid espero estar aquí muchos años. De momento me queda un año, pero estamos cerca…".