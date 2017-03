Monchi le dice adiós a la historia

Ramón Rodríguez Verdejo, conocido popularmente como 'Monchi', dejó este jueves de ser el arquitecto en la planificación del Sevilla. Tras 17 años en el organigrama del club -15 como responsable de fichajes-, el director deportivo que ha llevado a los sevillistas a quince finales y nueve títulos nacionales e internacionales dijo adiós. Lo hizo como lo hacen los rojiblancos de corazón, entre lágrimas y sin rencor. «El máximo culpable de mi marcha soy yo», reconoció el gaditano nada más empezar. Porque es conocedor de los rumores que en los últimos meses han girado en torno a su despedida. Malas relaciones con José María Cruz, el mandamás de la parcela económica, la falta de apoyo en momentos puntuales del actual presidente, Pepe Castro, o la posibilidad de que el Sevilla sea vendido a un fondo de inversión chino y su negativa a participar en tal engaño. Todas ellas razones factibles y reales, empero que se subordinan a una más simple: «Necesito descansar». Dos palabras que reiteró Monchi durante más de media hora.

Amagó con marcharse por esos mismos motivos en verano del año pasado. De hecho lo daba por seguro, se despidió de todo el mundo y aseguró en una última noche en el Pizjuán que no lo volverían a ver. «Enviadme mis cosas a casa», dijo a los allí presentes. Pero reculó. Como ya había hecho otras veces. En sus 17 años en la entidad como directivo ha estado cerca de irse una docena de veces. En ocasiones sólo fueron arrebatos de pocas horas y otras duraron semanas. En una entrevista a la revista 'Jot Down', aseveró que si no había decidido firmar en su día finalmente con el Almería con todo cerrado fue porque irse del Sevilla «significaba entrar en depresión». Ahora no ve motivos para tal mal. Al revés. Ha cambiado tanto su relación sentimental con la entidad que lo vio crecer como futbolista y caer en los abismos que ahora seguir arraigado a ella le supondría «un malestar difícil de calificar», en sus propias palabras.

El legado de Monchi 9 títulos Dos Copas del Rey, una Supercopa de España, otra de Europa y cinco Europa League. El Sevilla ha pasado de cuatro a 13 títulos El mago de las plusvalíasHa realizado desde que se convirtió en director deportivo cerca de 600 operaciones con un saldo de casi 200 millones de beneficio Jugadores de leyendaEl Sevilla puede presumir de haber tenido en esta etapa futbolistas como Alves, Luis Fabiano, Bacca, Rakitc, Kanouté o Baptista Olfato para los técnicosJoaquín Caparrós, Juande Ramos, Unai Emery y Jorge Sampaoli se cuentan entre sus aciertos

«No tengo firmado con nadie. Ni con la Roma, ni otro club. Es cierto que los italianos van en cabeza y están muy interesados, pero son sólo contactos», matizó para no caer en lamentaciones por el dinero. Reconoce que fue un error viajar a Londres para negociar con otra entidad su fichaje sin avisarlo al Consejo de Administración. Aunque es cierto que él filtró a los medios su viaje y buscaba la presión mediática hacia la entidad. Quería irse sin tener que pagar la cláusula -de unos cinco millones de euros- porque para él marcharse pagando sería una forma de cerrar la puerta a una posible vuelta. «No es un adiós, siempre será un hasta luego. Si en el futuro me necesitan, entonces volveré, pero será en otro ciclo», continuó para dejar claro que descansar no significa dejar de trabajar, simplemente es hacerlo lejos de un club al que ama, pero que le duele demasiado cuando vienen mal dadas. Quien conoce al ya exdirector deportivo sabe que sufre más en las derrotas o los malos fichajes que en las victorias, títulos u orgullosos traspasos.

El que pasará a la historia por convertir un club que llevaba 60 años sin ganar un título en un referente mundial y por descubrir a hombres como Alves, Baptista, Kanouté, Rakitic y Adriano, entre otros muchos, nunca ha presumido de sus logros. «Tengo gente detrás espectacular», ha dicho en numerosas ocasiones. Y ese equipo de trabajo seguirá estando ligado al Sevilla. No se marchará nadie con él... de momento.

Sin plan 'B'

Uno de los problemas a los que ahora debe hacer frente el Sevilla es cubrir su baja. No por el hecho de los fichajes. «Contratar a jugadores lo hace cualquiera, el problema es la parte humana. A Monchi se le ponía al teléfono cualquier futbolista, representante o técnico del mundo». Así es como lo describen su entorno más cercano. «Cuando el equipo ha pasado por baches importantes, él es quien ha reconducido la situación hacia el éxito», afirman por otro lado.

La cara de Pepe Castro era fiel reflejo de lo que ahora pasa en la entidad. Porque las frases anteriores son conocidas por el organigrama interno del club. No existe un plan 'B'. De ahí que se marche alguien que es algo más que un referente. Es historia viva del centenario Sevilla. Todo el mundo sabe que contratar a un nuevo director deportivo es fácil. Lo difícil es que sepa transmitir la calidad humana y eficacia psicológica que él hacía. «¿Alves triunfó por tener cualidades o fue gracias a un trabajo previo donde pulieron sus defectos y perfeccionaron sus virtudes?». Fue ésta la pregunta que hicieron hace tiempo en una reunión de grandes expertos en el mercado del balompié para ejemplificar que por muchos millones que se pueda tener para gastar en fichajes poco sirve si no hay detrás un trabajo cercano. De ahí que clubes de la elite mundial, comprados por jeques árabes o magnates rusos, fracasen a la hora de conquistar el fútbol pese a grandes inversiones. «Les falta un Monchi», concluyen desde hace tiempo en las reuniones al más alto nivel.

Para minimizar el adiós del de San Fernando, desde el Sevilla se baraja incorporar a Joaquín Caparrós y Marchena al trabajo directivo. Pero para liderar este nuevo ciclo que empieza se busca un perfil profesional, con experiencia y que haya sido jugador antes de cierto prestigio. Se quiere alguien que conozca los entresijos que mueven un vestuario en el día a día. Del acierto o fallo en la elección dependerá si la salida de Monchi es otro bache más o el fin del camino.