Simeone ensalza a Torres y muestra su compromiso con el Atlético

Después de prescindir de Fernando Torres en el partido contra el Bayer Leverkusen y concederle la última media hora ante el Sevilla, Diego Pablo Simeone quiso recordar que el delantero madrileño regresó al Atlético porque él insistió en su fichaje y ensalzó a «un símbolo y un ídolo del club que siempre lo será porque se lo ha ganado». Mientras Torres aún pelea por su renovación, Simeone insistió en desmentir una mala relación con el futbolista de Fuenlabrada y defendió que nunca actuará en función de lo que le reclame la afición. «Entiendo que pueda enfadar a la gente, pero no voy a hacer algo que vea que no tengo que hacer por contentar», zanjó el técnico argentino cuando se le preguntó por los gritos del Calderón de «¡Cholo, sácalo! ¡Cholo, sácalo!» en alusión a Torres y también, irónicamente, al italiano Cerci.

«Yo fui el que volví a traer a Fernando Torres a este Atlético porque necesitábamos sus condiciones futbolísticas», apuntó Simeone en referencia a un delantero que ahora se ve taponado, no sólo por Griezmann y Gameiro, sino también por Correa. Tras no concretarse el pasado verano el fichaje de Diego Costa, pese al interés que tenía Simeone en recuperar al ariete hispano-brasileño, el entrenador argentino y el Atlético fueron a por Gameiro y no tardaron en fichar al francés procedente del Sevilla. «Después de Diego Costa, tú eres el mejor para reforzar el ataque», le dijo Simeone a Gameiro, según desveló el propio técnico la madrugada del martes en el programa ‘El Transistor’ de Onda Cero.

Simeone también se refirió al «dolor» que siente cada vez que escucha el himno de la Champions después de perder dos finales y, sobre todo, del «fracaso» de la de Milán en 2016. Sin embargo, subrayó que «ese dolor es la fuerza que tiene el Atlético para volver a intentarlo». Cuando afronta su «temporada más difícil» al frente del equipo rojiblanco, Simeone también quiso mostrar su compromiso con el Atlético al dar a entender de nuevo que estará al menos un curso más en el banquillo colchonero, el del estreno en el Wanda Metropolitano. «Si los jugadores me responden como me respondieron con el Sevilla, ¿cómo me voy a ir?», se preguntó el argentino durante otro programa de la radio de su país.

Con vistas al futuro, Simeone sí descartó entrenar al Real Madrid, «algo lógico por sentimientos», aunque abrió la puerta a otro equipo de la Liga y también a la selección argentina: «Por una cuestión de sentimientos al Real Madrid no lo dirigiré y tampoco me llamarían, pero sí podría entrenar algún día a otro equipo español. También en algún momento me gustaría la selección argentina, pero tengo que mejorar aún como entrenador. Me gustaría hacerlo en la recta final de mi carrera si aún me quieren».