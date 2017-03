En directo, desde el Vicente Calderón

«Todo lo que queda son finales», avisaba Godín durante la semana que concluye, y al uruguayo no le falta razón. Alcanzado el objetivo mínimo de cuartos de final de Champions sin mayores sobresaltos, el foco del Atlético se centra ahora en el torneo de la regularidad. Una Liga que ya no permite más tropiezos a los pupilos de Simeone, y cuyo éxito o fracaso final pasa irremediablemente por la visita del Sevilla al Vicente Calderón.

Con cinco puntos de diferencia entre el conjunto hispalense, tercero, y el madrileño, cuarto, el encuentro sólo puede calificarse de decisivo: una victoria de los de Sampaoli descartaría casi definitivamente a los rojiblancos para encabezar esa otra Liga, la que dejan a los ‘mortales’ el Real Madrid y el Barcelona. Por ponderar el asunto, en las cuatro temporadas completas de Simeone en el banquillo del Atlético su equipo sólo ha abandonado el tercer cajón del podio en una, la 2013-14, y fue para subirse a lo más alto.

Si la derrota en el partido de ida supuso un punto de inflexión negativo en la carrera liguera del conjunto rojiblanco, el de vuelta puede culminar un marzo negro para el Sevilla. Dos empates consecutivos ante Alavés y Eibar dejaron sin opciones de título a los hispalenses, mientras que el Leicester convirtió el sueño de la Champions en pesadilla. Perder en el Calderón sería la puntilla a su moral en los meses definitivos del curso.

En el Atlético, y pese a que los resultados acompañan, la tranquilidad nunca es completa. Diego Pablo Simeone celebrará su centenario como local en Liga más cuestionado que nunca en estos cinco años. El motivo: su supuesto enfrentamiento con Torres, la única figura rojiblanca con más calado en la grada que el ‘Cholo’. «No tengo absolutamente nada con nadie», aseguró el argentino en rueda de prensa. La titularidad o no del ‘Niño’ frente al Sevilla despejará la sospecha, porque otra cosa no, pero en las finales Simeone no bromea.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe, Saúl, Gabi, Koke, Carrasco, Griezmann y Gameiro.

Sevilla: Sergio Rico, Mariano, Mercado, Lenglet, Escudero, Iborra, N'Zonzi, Sarabia, Franco Vázquez, Vitolo y Jovetic.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Hora: 16.15

TV: BeIN LaLiga