El Madrid asalta el fortín de San Mamés

Los focos apuntarán mucho más a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema e iluminarán también con toda su potencia a ambos entrenadores, ya que Zinedine Zidane no termina de conseguir el apoyo mayoritario de afición y crítica y Ernesto Valverde puede dar el salto definitivo al Barça si su Athletic es capaz de derrotar al Real Madrid en San Mamés, pero este clásico cuenta con otro actor importante en una película cuyo papel se conoce casi de memoria de tanto haberlo protagonizado.

El navarro Raúl García, líder carismático y figura clave de los 'leones' por su arrojo, experiencia, ocupación de los espacios, manejo de los tiempos y pegada, se motiva de manera muy especial ante el equipo merengue y no se esconde ni amilana ante nadie. Mucho de lo que pueda hacer el Athletic ante el poderoso líder pasa por la capacidad que tenga Raúl de llevar el partido a su terreno: a las disputas, las fricciones, las interrupciones, las protestas, a esos pequeños detalles que siempre manejó bien, pero en los que se hizo un perfeccionista en el Atlético de Simeone.

Son legión en el Vicente Calderón, ya sean antiguos compañeros, con sus amigos Juanfran Torres y Koke a la cabeza, cuerpo técnico, con el Cholo como estandarte, y aficionados, quienes echan de menos a Raúl García. Se añoran su rendimiento y ese carácter ganador y capacidad para jugar siempre al límite y sacar de sus casillas a los rivales. Cuentan quienes bien le conocen que todo lo que tiene de malote y echado para adelante en el campo lo muestra de humilde, tímido y bonachón fuera.

Al pamplonés le encanta enfrentarse al Real Madrid, aunque los números frente al club del Bernabéu no le son precisamente favorables: en 29 partidos, 18 de ellos de Liga, seis de Copa del Rey, tres de Champions y dos de la Supercopa, seis victorias, cinco empates y 18 derrotas. En sus últimos cuatro duelos ante los blancos, dos de ellos ya como jugador del Athletic, tres derrotas y un empate. No sabe lo que es ganarle al Madrid desde el 7 de febrero de 2015, en ese 4-0 que marcó un antes y un después para el técnico Carlo Ancelotti y que preludió la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo amenizada por Kevin Roldán.

En 1.828 minutos contra los merengues, sólo les ha marcado dos goles: en una final de la Supercopa, cuando se señaló el escudo tras anotar de espuela, y en unos octavos de final de la Copa del Rey, al transformar un penalti cometido sobre él. En ambos casos, su Atlético superó al eterno rival. Sin embargo, el navarro es una especie de ogro para los blancos. Se las tuvo tiesas con sus rivales en varias ocasiones. «Eso no lo haces con un empate a cero, ¿eh?. Te pego una h...», le espetó a Cristiano Ronaldo, quien también le contestó con una frase malsonante, cuando el portugués se adornó con una 'espaldinha' mientras su equipo ganaba.

Xabi Alonso y él chocaron en otro derbi madrileño, después de varios empujones y golpes entre ellos en las áreas. «Nos vemos en la calle», se retaron, mientras Raúl García trataba de poner paz con Sergio Ramos, con el que tuvo enfrentamientos en el césped y le sacó un penalti.

«Sergio y yo tenemos una buena relación. Competimos dentro del campo y ya está», ha comentado el navarro sobre esa rivalidad que este sábado tendrá un nuevo capítulo en las áreas. «Ya tenía yo ganas de que jugara en mi equipo», decía el sevillano cuando llegó el navarro a la selección española, con la que jugó sendos amistosos con derrotas por la mínima ante Francia y Alemania.

Números notables

En estas dos campañas en el Athletic, los números de Raúl García son notables. El curso pasado jugó 41 partidos -el primero de Liga lo disputó aún con el Atlético ante Las Palmas- y marcó 11 goles, siete de ellos en Liga, tres en la Liga Europa y uno en la Copa del Rey. En total 23 victorias, ocho empates y 10 derrotas. Y en lo que va de campaña, también acumula 11 dianas, de ellas siete en Liga, tres en Copa y uno en competición europea, para un total de 18 triunfos, cinco empates, y 12 derrotas. Y suele marcar dianas clave que sirven para ganar. Así ha sido en nueve encuentros de Liga que le han dado ya 17 puntos al Athletic en menos de dos años: cuatro ante el Málaga y el Celta y dos ante Villarreal, Espanyol, Osasuna, Granada y Deportivo.

El choque se las trae, ya que el Real Madrid, con la BBC de nuevo, se juega seguir dependiendo de sí mismo para ser campeón, condición de privilegio que recuperó tras la derrota del Barça en Riazor y la victoria agónica de los blancos ante el Betis; y el Athletic consolidar la zona europea y seguir cerca de la Champions. Tras vencer el derbi de Anoeta y encadenar dos victorias consecutivas, el equipo de Valverde está a cuatro puntos de Real Sociedad y Villarreal en la pugna por la cuarta plaza. «Si queremos conseguir algo positivo, el partido tienen que ser muy intenso», recuerda Ernesto Valverde. Y en casa muestra fortaleza, ya que sólo ha caído ante el Barça en 19 partidos y cedido tres empates frente a Osasuna, Alavés y Atlético. Ha ganado sus cuatro últimos partidos como local, frente a Sporting, Deportivo, Granada y Málaga. El líder, en cambio, no está fino lejos de casa en 2017, con derrotas en el Sánchez Pizjuán y en Mestalla. «Sabemos que vamos a sufrir contra el Athletic», vaticinó Zidane.

El Real Madrid salió bien librado de uno de los choques más complicados que le restan en lo que queda de Liga. El líder asaltó el fortín de San Mamés casi siete después de la última derrota del Athletic en su estadio. Fue en la segunda jornada, cuando el Barça se llevó los tres puntos con un tanto de Rakitic en el minuto 21. Permanecían invictos desde entonces los de Ernesto Valverde. Un total de 19 encuentros saldados con 16 victorias y tres empates. La racha se quebró este sábado, gracias a una notable actuación de Benzema y de Casemiro, este último agregando a su trabajo de siempre la condición de asistente y goleador. Un triunfo crucial que permite a los blancos marcharse con ventaja sobre el Barça antes del parón motivado por las selecciones y que les da aire de cara al exigente calendario que les aguardará con la llegada de abril, mes en el que habrán de medirse con el Atlético y los azulgrana, además del doble choque europeo con el Bayern de Múnich.

Recuperada la BBC con el regreso de Bale una vez cumplimentados los dos partidos de sanción impuestos al galés por la expulsión en una acción sin sentido frente a la U.D. Las Palmas, quedaba la duda de si Zidane dibujaría el 4-3-3 habitual cuando se juntan los tres cracks o un 4-4-2 más lógico dada la entidad del rival y su espectacular desempeño como local -el segundo mejor en su estadio en lo que va de campaña (30 puntos), superado únicamente por su adversario de este sábado (33)-. Tardó en resolverse la interrogante unos segundos, quedando patente desde el inicio que a Bale le tocaba retrasarse unos metros para compensar la superioridad numérica en el centro del campo del cuadro vasco. Sufrían pese a ellos los blancos, exigidos especialmente por un costado izquierdo por el que percutía Lekue con una capacidad de desborde que llevaba al límite a Carvajal. Propuso Valverde un 4-2-3-1 en el que Iturraspe cubrió el hueco de San José, ausente por sanción, que le sirvió para acercarse con regularidad al área de Keylor Navas.

Brillaba por su ausencia el control, aceptando ambos conjuntos un ida y vuelta que pudo tener como primer beneficiado al Real Madrid de no señalar el árbitro un fuera de juego que negó a Cristiano la opción de borrar el nuevo San Mamés del corto listado de campos en los que no ha pulverizado el marco rival. No tardó el luso en tener otra, esta sí legal, tras recibir un pase en profundidad de Benzema que sacó Kepa con la mano izquierda. Estaban enchufados el portugués y el francés, ávido el primero de borrar el cero en su registro goleador en 'la Catedral' y sacrificado el segundo asumiendo la condición de asistente para su mejor socio. Otra sociedad que viene dando mejores réditos esta temporada estuvo a punto de sacar petróleo en el 19, cuando Sergio Ramos remató solo en el segundo palo una falta botada por Kroos que se marchó fuera por poco. El plan diseñado por Valverde para frenar al sevillano hacía aguas a la primera.

No fue finalmente el camero sino Benzema quien abrió el marcador en una jugada iniciada con un soberbio balón en largo de Casemiro al espacio que atacó Cristiano Ronaldo, quien viendo al francés solo en el segundo palo metió el centro para que el '9' anotase su octavo gol ante el Athletic. Únicamente el Granada, al que ha marcado diez tantos, ha sufrido con mayor crudeza el instinto del ariete en Liga. Suyos fueron los dos goles que sellaron la victoria el año pasado en Bilbao y de sus botas partió también el que elevaba a 49 el número de encuentros consecutivos del Real Madrid perforando la portería del contrario.

Se preveía un choque de máxima tensión, como casi todos los librados entre estos dos equipos, y respondió a las expectativas. De marcar territorio se encargó el de casi siempre, un Raúl García que se las tuvo tiesas con Sergio Ramos y con Nacho cuando no se había cumplido aún la media hora. Resolvió Jaime Latre el rifirrafe amonestando a Aduriz y Carvajal, que entraron al trapo que sacó el navarro.

Poco más de sí dio la primera parte, con un Athletic intenso y ambicioso que no obtuvo premio con sus arremetidas, y un Real Madrid que, caso poco frecuente en los últimos tiempos, no necesitó verse por detrás en el marcador para conectar a sus estrellas, mérito esto último de un Benzema que, a falta de que Kroos y Modric tejiesen las jugadas, se convirtió en el organizador que precisaban sus compañeros.

Casemiro resuelve

Había muchos ojos puestos en el desempeño que pudiese tener Keylor Navas en San Mamés tras el error garrafal del costarricense ante el Betis. Transmite inseguridad el tico, algo fatal para un portero. De que sus zagueros no se fían demasiado quedó constancia al poco de la reanudación, cuando Sergio Ramos le quitó el balón casi de las manos en un despeje en el que le faltó poco al central para golpear en la mano de su guardameta. Templó las aguas el arquero con una mano providencial a disparo de Williams en el 62.

Salió dispuesto el Athletic a encerrar al Real Madrid atrás, envite para el que los blancos suelen dar facilidades desde la llegada de Zidane al banquillo. Buen alumno de la escuela italiana que le forjó en sus tiempos de la Juventus, el técnico volvió a jugar a amarrar el resultado, con el pecado añadido de hacer un cambio a contracorriente de lo que demandaba la situación del partido. Dio entrada a Lucas Vázquez por Modric cuando peor lo estaba pasando su equipo. Lo natural es que el gallego hubiese relevado a un Bale del que hasta entonces apenas había noticias, pero ya se sabe que en la planta noble no gusta cuando se toca a un integrante de la BBC. Lo pagaron pronto los merengues, con un gol de Aduriz tres minutos después que devolvía la incertidumbre para el tramo final.

Otro cambio de Zidane que desafiaba a la lógica metía en problemas al líder. Salivaban los 'leones', que veían la posibilidad de hacer sangre. Sacó entonces el Madrid ese coraje del que sólo tira cuando le muerden. Cuatro minutos le duró la alegría al Athletic. El golpe partió de donde tantas veces. Un córner botado por Kroos que Cristiano Ronaldo peinó al segundo palo llevó el cuero a los pies de Casemiro, quien marcó su segundo tanto en lo que va de Liga tras el que anotó ante el Granada.

Con el marcador de nuevo favorable se atrevió, ahí sí, a desmontar la BBC, sentando a Cristiano Ronaldo para introducir a Isco y que el malagueño desempeñase el rol que había quedado huérfano con la salida de Modric. Relevo comprensible el de un mediocentro por un delantero para amarrar los tres puntos pero no en cuanto al perjudicado, un Cristiano que se había movido bien a diferencia del desaparecido Bale. Con la entrada de Morata por Benzema se completó la paradoja de que el único que estuvo flojo de la BBC fue también el único que acabó el partido. Pese a ello, Zidane cantó victoria.