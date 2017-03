Quique Setién dejará Las Palmas en junio

Quique Setién ha anunciado en una rueda de prensa este sábado que dejará de ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo mes de junio. «He comunicado al club que no seguiré con las negociaciones para renovar y me iré al final de la presente temporada», ha señalado ante los medios el exfutbolista de 58 años que llegó al club canario en octubre de 2015.

«La UD Las Palmas agradece a Quique Setién y a su cuerpo técnico la labor que han realizado desde su llegada», ha reaccionado el club en un comunicado minutos después. «A pesar de que los caminos de Quique Setién y la UD Las Palmas se separarán en unos meses, el club confía en que el equipo no pierda ni un ápice de competitividad, ya que el objetivo es quedar lo más alto posible en la clasificación», ha añadido la entidad.

Setién, que mantenía conversaciones para ampliar su contrato, ha explicado su decisión: «Horas antes del partido ante el Espanyol, Miguel Ángel Ramírez (el presidente de la UD Las Palmas) me instó a que acelerara la decisión de si seguiría o no, y eso me inclinó a tomar esta decisión».

«En diciembre pensaba que la continuidad estaba asegurada, que era mi deseo porque las diferencias eran mínimas, pero con el paso del tiempo esas diferencias se han convertido en insalvables", ha añadido el cántabro.

Las Palmas, decimosegundo en la Liga tras ganar 1-0 el viernes al Villarreal, ha destacado de la mano de Setien por desplegar un juego atractivo, de posesión de balón y vocación ofensiva.