Zidane: «Nosotros molestamos

Zinedine Zidane esquivó hablar sobre el Barcelona y lo ocurrido en su remontada ante el PSG en Liga de Campeones, pero dejó un dardo en una de sus respuestas al señalar una doble vara de medir cuando se analiza al conjunto madridista, convencido de que ellos molestan.

"El Madrid es único y cada vez que pasa algo es porque es el Madrid, pero sabemos esto y nos tenemos que hacer con estas cosas, nosotros molestamos pero esto no va a cambiar nunca", respondió ante una pregunta en la que se le cuestionaba por los arbitrajes que no tapan una gesta histórica del Barcelona pero que sí apuntan al conjunto blanco en numerosos partidos, como en Villarreal por última ocasión.

"Nosotros sabemos que si ganamos es porque estamos bien y las cosas las vamos a hacer bien nosotros, sin depender de nadie. Queremos estar bien y el equipo últimamente lo puede hacer mejor pero está concentrado en lo que podemos hacer, pensando en mejorar nuestro juego como vamos a hacer. Nos vamos acercando al final de temporada y cada punto a sumar es muy importante. Estamos concentrados en lo nuestro sin pensar en los demás", añadió.

Antes, había evitado responder a nada relacionado con el Barcelona, cuestionado por el porcentaje de culpa que tuvo en su remontada la actuación arbitral. "Yo no voy a decir porcentaje de nada, lo que me interesa es nuestro partido de mañana. No estoy aquí para hablar de lo que pasó el otro día", dijo con rotundidad. Y descartó que el impulso moral de la remontada barcelonista le convierta en un rival más peligroso: "En absoluto, es el mismo equipo, no va a cambiar nada".

Centrándose en su equipo, Zizou destacó la línea que deben seguir y justificó que el nivel de juego y de concentración no sea el mismo en sus jugadores disputando tantos partidos consecutivos. "Tenemos que seguir en esta línea, pensar que podemos hacer las cosas bien porque las estamos haciendo. Hay que intentar ganar los partidos o por lo menos no perder. Hace mucho tiempo que no ganamos la liga, es una motivación tremenda pero no podemos cada tres días jugar de la misma manera, siempre con la misma intensidad o determinación", explicó.

"Hay veces que en un partido se complican las cosas como es normal. En la Champions estamos motivados pero la Liga es muy importante, nosotros queremos conseguirla este año. Luego hay partidos que la gente puede pensar que no le damos tanta importancia, pero dentro estamos convencidos de que es nuestro día a día", agregó.

Por eso Zidane, recalcó que "todos tienen hambre" en su equipo y van a ir a por los dos títulos grandes que pueden conquistar: "Los jugadores quieren y les gusta ganar a todos. Nuestra situación es buena, en conjunto estamos muy satisfechos ahora mismo y faltan casi tres meses de temporada. Viene lo más duro".

Para ello las rotaciones son claves para el técnico madridista, que desveló que apostará por ellas ante el Real Betis: "Mañana es un partido para que jueguen algunos que juegan menos, pero no lo miro así, lo que quiero es tener a toda la plantilla lista. Es verdad que me duele la cabeza luego, pero prefiero tener a todos los jugadores para hacer el equipo que creo conveniente para el partido que tenemos".

Por último, tras el papel salvador de Sergio Ramos en Liga de Campeones, señaló los dos referentes de su equipo: "Ramos y Cristiano son líderes naturales. Uno es nuestro capitán y el otro es uno de ellos. Son importantísimos para el equipo. Sergio sabemos además la personalidad y el carácter que tiene, que ayuda mucho a un vestuario joven con menos experiencia. Los dos, cada uno a su manera, lideran y son importantes para el grupo".