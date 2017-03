Zidane no encuentra respuestas para un equipo con alma pero sin seguridad

Sonrisas nerviosas, signos de malestar, frases inconexas, esfuerzos para no entrar en críticas individuales y más dudas que certezas. Sin perder su excelente imagen, Zidane empieza a inquietar a buena parte del madridismo que no encuentra en el francés las respuestas a los interrogantes abiertos en este 2017. La épica y el orgullo del Real Madrid no tapan la crisis de juego y resultados.

Mientras la afición reclama mejor juego y menos milagros, Zidane no da con la tecla para devolver la solidez a un equipo con alma pero desgobernado que en los próximos días afronta dos citas complicadas en Ipurua, ante un Eibar dominador, y en el San Paolo de Nápoles, donde el 3-1 de la ida debería bastar para alcanzar los cuartos de Champions, pero sin confianzas. Tiene aún pendiente el comodín de Balaídos, pero el Real Madrid ha perdido la cabeza, esa seguridad en sí mismo que le llevó a estar 40 partidos sin caer, contundencia en ataque, pese a destacar su récord de 45 partidos consecutivos viendo puerta, dominio, control de las emociones y seguridad en defensa.

En su afán por contentar al público, Zidane eligió mal la noche para darle una vuelta de tuerca a su equipo. Kroos, Kovacic e Isco deben bastarse para superar al 80% de los rivales, pero el de Quique Setién maneja el centro del campo como pocos. Pesaron las ausencias de Casemiro y de Modric, aunque el croata no está en su mejor momento. La recuperación de Gareth Bale, quien pidió perdón tras autoexpulsarse, vuelve a hacer muy largo a su equipo.

Acabado el choque, Zidane hizo esfuerzos para no hablar esta vez de falta de intensidad o de concentración. Lo hizo el curso pasado en Wolfsburgo y luego rectificó. Utilizó el mismo argumento tras caer en Mestalla y el capitán Sergio Ramos le corrigió. Esta vez se fue por las ramas.