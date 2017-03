El Barça abre el 'casting' antes de tiempo

A Luis Enrique ya no le preguntarán más por su renovación en una de esas ruedas de prensa que tanto han minado la resistencia psicológica de un entrenador que a los periodistas los quiere siempre lo más lejos posible, a veces con la razón de un técnico crítico con el nuevo mundo de la información de bufanda, pero muchas otras por el capricho de un exjugador rencoroso por antiguos ‘affaires’ personales con algunos medios que aprovecha para pasar factura a todos. Fiel a sus principios, el 1 de marzo, sin convocar una rueda de prensa para ello, haciendo un simple añadido al término de su comparecencia tras el 6-1 del Barça al Sporting, el técnico asturiano anunció que se irá del club al término de esta temporada, cuando acaba su contrato. Hace unos días se lo había comunicado al club y unos minutos antes a unos jugadores que se quedaron «con la boca abierta», según reveló Rakitic, aunque cuesta creer al croata, porque en el vestuario azulgrana se tenía muy clara la decisión de Luis Enrique. La incógnita era el momento.

Lo que no logrará Luis Enrique es que a partir de ahora se le pregunte su opinión por cada uno de los candidatos de la amplísima lista que irá cobrando relevancia en el transcurso de los días por diferentes motivos. Curtido como está en el arte del monosílabo, no tendrá problemas en no contestar, pero desde que comunicó su decisión, al instante, se abrió el mercado de los entrenadores para el Barça. Con el tiempo se verá si descentrará al equipo o si servirá para unir al grupo con el objetivo de acabar con más títulos todavía la exitosa etapa de Luis Enrique. De momento puede ser un buen intento para unificar los ánimos antes de dos partidos vitales en el Camp Nou: ante el Celta en la Liga que ahora domina el Barça tras el pinchazo del Madrid y frente al PSG en busca de esa remontada imposible tras el 4-0 de la ida.

En 2012, cuando Pep Guardiola anunció su marcha con más parafernalia, el club supo improvisar un plan que convenció a todos menos al entrenador que se iba, un golpe de efecto llamado Tito Vilanova que evitó meses de incertidumbre y se transformó en 100 puntos en la posterior Liga 2012-13. Desgraciadamente, la enfermedad que tenía se reprodujo y el exayudante de Guardiola falleció ya con el Tata Martino en el banquillo. Aquella elección obliga a colocar a Juan Carlos Unzué, segundo de Luis Enrique, en las quinielas tras años trabajando con Frank Rijkaard, Guardiola y Luis Enrique, ya fuera como entrenador de porteros o con otras labores más cercanas al primer técnico. Y como los clubes son a veces máquinas de repetición que reciclan antiguas fórmulas mágicas, mirando en la casa no se puede descartar que el presidente, Josep Maria Bartomeu, vea en Gerard López, técnico del filial, al Pep Guardiola de Joan Laporta en 2008. Realmente, las diferencias son considerables, pero cosas más raras se han visto.

NUEVO LÍDER Ya depende de sí mismo De repente, con el anuncio de Luis Enrique todavía caliente, el Barça pasó a depender de sí mismo para ganar la Liga, lo que no le ocurría al equipo azulgrana desde el pasado 3 de diciembre. Su 6-1 al Sporting, con más pegada que juego, sin alardes todavía, aunque con ciertos signos de recuperación, se unió al 3-3 del Real Madrid ante la UD Las Palmas. Manda el equipo azulgrana con un punto de ventaja, aunque con un partido menos porque el equipo de Zidane se enfrentará algún día al Celta. De todos modos, aunque los blancos ganaran ese encuentro, el +2 podría ser superado por el equipo azulgrana en el caso de ganar en el Bernabéu. Todavía es pronto para hacer cuentas. Quedan encuentros apasionantes, y hay que contar con el Sevilla, pero el cambio de situación es un impulso anímico para los de Luis Enrique.

Fuera de la nómina azulgrana, habría que dividir a los candidatos entre los que tienen un perfil Barça (toque, posesión…) y los que pueden conectar con Messi, quien acaba contrato en 2018 y sigue sin firmar. El club no puede arriesgarse a perder a su crack por una mala elección para el banquillo. Y si alguno encaja en ambas descripciones, ya parte con ventaja. Sería el caso de Ernesto Valverde y Jorge Sampaoli, técnicos de Athletic y Sevilla, que precisamente se enfrentaron este jueves. Pero también responden a esa idea Eusebio Sacristán (acaba de renovar, pero ya se sabe que cuando aparece un grande todo se rompe) y Eduardo Berizzo, entrenadores de Real Sociedad y Celta, respectivamente. Valverde y Eusebio han pasado ya por el Barça. El segundo incluso mimó a Messi en sus primeros años como ayudante de Rijkaard. Y Sampaoli y Berizzo, además de ser argentinos como Messi, apuestan por un fútbol a tumba abierta que gustaría en el Camp Nou, aunque su alto nivel de exigencia podría chocar en una plantilla de estrellas mundiales. Por ahí hay que contar también con Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, ex del Espanyol y con un gran cartel. Y no hay que olvidar a Òscar Garcia (Salzburgo), hombre que encaja con el entorno más purista.

La escuela holandesa

Sin pasado azulgrana ni relación patriótica con Messi está Quique Setién, cuya UD Las Palmas desarrolla el fútbol que ya se añora en el Barça. Se confiesa admirador del Barça de Cruyff y afirma que el mejor futbolista de la historia es Messi. Calidad como técnico al margen, está claro que ha sabido posicionarse con los dos entornos azulgranas más poderosos. Buen inicio.

Y tras Unzué, Gerard, Sampaoli, Valverde, Eusebio, Berizzo, Pochettino, Òscar y Quique Setién, habría que contar con la escuela holandesa, que siempre triunfa en el Barça, especialmente con exjugadores del club. Ronald Koeman (Everton) es el primero de esa lista, aunque se desmarcó justo antes del anuncio de Luis Enrique (ahora igual lo ve de otra manera). Phillip Cocu (PSV), Frank de Boer (sin equipo ahora) y Gio van Bronckhorst (líder en Holanda con el Feyenoord). También tiene admiradores en el club Laurent Blanc (sin equipo), exdefensa del Barça que implantó un gran fútbol en el PSG, pero sin éxitos europeos. Y suenan Massimilliano Allegri (Juventus) y Jürgen Klopp (Liverpool), aunque no responden a la apuesta convencional. Y los hay que piden a Unai Emery tras el repaso del PSG en la Liga de Campeones… La dirección deportiva que coordina Robert Fernández, si le dejan tiene trabajo, aunque ya se sabe que estas decisiones son a veces presidencialistas.