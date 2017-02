Pepe Mel genera expectación en su primera sesión con el Dépor

la coruña. La llegada de Pepe Mel al banquillo del Deportivo y el hecho de que ayer fuera festivo en La Coruña contribuyeron a que numerosos aficionados acudieran a la ciudad deportiva de Abegondo para presenciar el primer entrenamiento del técnico madrileño al frente del conjunto blanquiazul. Decenas de seguidores del Deportivo, en torno a los 200, completaron los cerca de 30 kilómetros que separan las instalaciones de entrenamiento del conjunto coruñés de la capital de la provincia para ver el estreno de Mel.

El nuevo preparador blanquiazul, que fue presentado a primera hora de la tarde en el estadio de Riazor, citó a sus jugadores a las 16:30 horas en Abegondo. Pasadas las 17:00 horas, los deportivistas iniciaron el trabajo en el césped de la ciudad deportiva, en la que se ejercitaron durante hora y veinte con la vista puesta en el encuentro que supondrá el debut de Mel como técnico del Deportivo, mañana ante el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor.

El exentrenador del Betis, ayudado por Roberto Ríos, segundo entrenador, David Gómez, preparador físico y José Gordillo, analista, no paró de dar instrucciones a sus jugadores, que se ejercitaron con intensidad con el objetivo de convencer su nuevo técnico y entrar en sus planes ante un Atlético que no se le ha dado bien en las dos últimas décadas y que también se le resiste desde 2011 a su nuevo entrenador, Pepe Mel. El equipo coruñés no se impone al madrileño desde el 21 de noviembre de 2009, cuando protagonizó una remontada (2-1) que le dio los tres puntos en la undécima jornada.