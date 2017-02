La polémica arbitral se adueña de la Liga

Es el cuento de nunca acabar. Temporada sí, temporada también, las polémicas arbitrales marcan el devenir de la competición, con acusaciones cruzadas sobre qué equipos resultan perjudicados y cuáles otros salen beneficiados. El último ejemplo lo dio la jornada 24, cuando una mano de Bruno Soriano fue interpretada como penalti por Gil Manzano en el encuentro que enfrentó a Villarreal y Real Madrid.

Fran Escribá, técnico del Villarreal, quien apeló a las charlas que les dan los colegiados a los entrenadores sobre el reglamento para argumentar que los rebotes invalidan la voluntariedad de la mano y, en consecuencia, su castigo mediante penalti. Una interpretación errónea, atendiendo a la circular remitida por el Comité Técnico de Árbitros a comienzos de la campaña 2015-2016, que circunscribe esa consideración a los casos en los que el rebote proceda del mismo jugador. «El problema de las manos siempre ha sido la interpretación, y eso no dejará de existir», subraya Arturo Daudén Ibáñez, exárbitro del Comité Aragonés. «Cuando el balón procede de un rebote o de cualquier otra parte del cuerpo y el jugador no tiene tiempo de reaccionar, es un indicio de no voluntariedad», agrega quien fuera colegiado internacional entre 1998 y 2005, puntualizando que ése es sólo un indicio que se le da al árbitro «para tratar de objetivizar la intencionalidad» de la acción.

La furia del Villarreal por lo sucedido ante el Real Madrid alcanzó a su presidente, Fernando Roig, quien se abonó a la teoría de la conspiración. «Gil Manzano y sus asistentes han salido del estadio con bolsas del Real Madrid. Eso no está bien, me parece a mí», espetó en declaraciones efectuadas a 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope. Unas palabras que han creado un profundo malestar no sólo en el Real Madrid sino en el colectivo arbitral. La entidad blanca asegura que la bolsa en cuestión llevaba pins, llaveros, bolígrafos y otros productos de 'merchandising' que el club entrega a los colegiados como acto de cortesía. Una costumbre, la de dar presentes a los colegiados, que tienen otros muchos clubes de Primera cuando actúan como anfitriones. El Real Madrid también lo hace cuando ostenta la condición de visitante, al igual que el Barcelona y el Espanyol.

Aclara Daudén Ibáñez que los regalos son una vieja costumbre. Consisten en «productos de merchandising, hasta alguna camiseta», pero «sin valor alguno». «Alrededor del 70% de los equipos lo hacen», precisa. A su juicio, las declaraciones de Roig son «una auténtica chorrada». Por el momento, el Comité Técnico de Árbitros ha decidido denunciar ante Competición las manifestaciones de Roig.