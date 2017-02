Isco y Morata piden paso

«Seguro que Isco y Morata se merecen más minutos. Cambiaron el partido en Villarreal, pero vamos a necesitar a todos hasta el final». Con una sonrisa de oreja a oreja y sin alzar la voz, como si la polémica no fuera con él, Zinedine Zidane despachó así a la pregunta que le realizó un periodista y que se hace gran parte del madridismo acerca de si estos dos jugadores se han hecho acreedores a un hueco en el once tipo del Real Madrid.

A pesar de que las tres derrotas de los blancos este curso se produjeron con Casemiro, Kroos y Modric como titulares y de que con Isco y Morata el Real Madrid no ha perdido en Liga, Zidane se mantiene fiel a su ideario en los partidos clave. De ahí el descontento de estos dos jugadores españoles que charlaron hace menos de una semana en el banquillo de Mestalla, donde no actuaron ni un minuto, y que ante el Villarreal salieron al rescate. Ambos desean más minutos y, sobre todo, de más calidad. Y los dos están dispuestos a escuchar ofertas en verano.

«Deseo ser titular, pero si aquí no puedo, no tendría problema en buscar una salida. La carrera de un jugador es corta y es mi futuro lo que está en juego», dijo Isco tras el choque ante el Espanyol de hace un par de jornadas. Termina contrato en junio de 2018 y pretendientes no le faltan.

Morata, repescado este verano por 30 millones y con contrato en vigor hasta 2021, goza de un gran cartel en Italia, ya que cumplió con creces en la Juventus, y también en la Premier. El Chelsea piensa en el madrileño como opción para suplir a Diego Costa, si al final se marcha al fútbol chino. Ambos encuentran motivos para levantar la voz. Isco, presente en 25 partidos entre todas las competiciones, acumula 1.388 minutos y cinco goles.