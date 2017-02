Simeone: «Se llevaron un partido que posiblemente no merecieron»

Diego Pablo Simeone no quiso escusarse en el cansancio físico tras la derrota por 1-2 ante el Barcelona. «Pasaron cinco días desde el partido de Alemania... El primer tiempo fue muy bueno, pudimos encontrarnos con algún gol y acomodar el partido, pero no sucedió. Gran parte del tiempo lo pasamos en campo rival. El segundo fue mucho más parejo y el partido estaba para que el que cometiera un error lo perdiera. No logramos despejar una jugada de muchos rebotes y ellos lo aprovecharon", afirmó.

Uno de los aspectos que lastró al Atlético fue la falta de pegada. "Nos han lastimado de la misma manera, pero competimos muy bien y en todos los partidos demostramos que podíamos ganar. Ellos demostraron su categoría en el lugar más importante, el área, y se llevaron un partido posiblemente no merecido", añadió.

A pesar de la derrota, el técnico argentino considera que el resultado "no le cambia el objetivo". "Hay que tener tranquilidad.Ahora hay que pensar en Coruña, Valencia, Granada y así hasta las cinco últimas fechas, cuando veremos qué podemos hacer", añadió.