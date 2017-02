El Sevilla, nuevo colíder tras ganar el derbi ante el Betis

Sevilla. El Sevilla ganó 1-2 en el Villamarín y se reafirma en su sueño de seguir peleando la Liga al situarse colíder empatado con el Real Madrid, éste con dos partidos menos, en un derbi en el que el Betis fue superior en la primera parte pero que no pudo evitar la reacción del equipo de Sampaoli tras el descanso. Los verdiblancos fueron los protagonistas absolutos en el primer tiempo y se adelantaron con un gol del danés Riza Durmisi, de falta directa a 9 del descanso, pero los sevillistas, desconocidos hasta entonces, reaccionaron en el segundo, se crecieron hasta anular a su rival y completaron la remontada con dos tantos del argentino Gabriel Mercado y Vicente Iborra para llevarse un derbi que el Betis no gana en casa desde 2006. El Betis comenzó con mucha fuerza e intensidad, muy enchufado, frente a la desidia de los sevillistas en una primera mitad en la que no aparecieron nunca y pecaron de suficiencia. Pero les faltó puntería, como en remate de Mandi que dio en el larguero. Hasta el minuto 36, cuando Durmisi anotó de falta directa.

BETIS 1 SEVILLA 2 Betis: Adán; Piccini, Mandi, Pezzella, Tosca (Jonas Martin, m.75), Durmisi; Petros (Felipe Gutiérrez, m.89), Rubén Pardo, Dani Ceballos; Sanabria (Álex Alegría, m.75) y Rubén Castro. Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Pareja, Rami; Sarabia (Iborra, m.46), Nasri, N'Zonzi, Escudero; Franco Vázquez (Ben Yedder, m.46), Jovetic (Correa, m.82) y Vitolo. Goles: 1-0, M.36: Durmisi. 1-1, M.56: Mercado. 1-2, M.76: Iborra. Árbitro: Del Cerro Grande. Amonestó a los locales Tosca, Piccini y Jonas Martín y a los visitantes N'Zonzi, Sarabia y Nico Pareja. Incidencias: 41.263 espectadores en el Villamarín.

En la reanudación, Sampaoli movió ficha con Iborra y Ben Yedder, lo que pareció espolear a los del barrio de Nervión. El betis se enrocó hasta el minuto 56, cuando Mercado firmó la igualada.

A partir de ahí se intercambiaron y el Sevilla puso el fútbol hasta que, a falta de un cuarto de hora, Iborra firmó la remontada que dejó sin respuesta al Betis.